La polémica homilía de un cura de Toledo sobre la homosexualidad: "Se puede curar"

Un sacerdote de Toledo ha atribuido la homosexualidad a la falta de cariño paterno en la infancia y cree que puede curarse. Este hecho ocurría el pasado 16 de diciembre, durante una homilía, en la ermita del Cristo de la Vera Cruz de la localidad toledana de Consuegra. El sacerdote es Óscar Martín Biezma, párroco de las localidades de Villarta de San Juan, Cinco Casas y Arenas de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, natural de la citada localidad toledana.

Sus palabras sorprendieron a los asistentes tras asegurar que “da igual que sea hombre o mujer” ya que “hay veces que el corazón desea algo, se siente insatisfecho y no sabe lo que desea. Otras veces la persona no sabe por qué tiene ciertos deseos. Alguien que siente atracción por personas del mismo sexo. ¿Por qué?”, se preguntaba, para responderse a sí mismo que “en muchos casos” procede de “una carencia no satisfecha en los primeros días de su vida”.

Según el párroco, en muchos casos, esta sensación procede de "una carencia no satisfecha en los primeros años de su vida. Una persona que nace con una sensibilidad especial, más sensible, más necesitado de atención, de afecto, de besos, de abrazos, de juego... de contacto físico con su padre. Pero el padre no se lo ha dado, o no le ha dado lo suficiente; no le ha dado el cariño que necesitaba. No por maldad, no por negligencia, porque ese padre ha tratado y ha dado cariño por igual a todos los hijos, lo que pasa es que ese niño necesitaba más", recalcó el sacerdote, natural de Consuegra, durante el triduo de la Virgen de la Esperanza.

"Amor sano y casto de otro hombre"

De igual modo, Biezma aclaró que “ese agujero, esa carencia, queda ahí y sale; y acaba saliendo. Y acaba saliendo confundida. Como somos una unidad, deseo el contacto que no he tenido de la figura masculina”, una sensación que, según decía, deriva “el contenido sexual”. El sacerdote considera que, en realidad, lo que buscan este tipo de personas es “el amor sano y casto de otro hombre que no ha recibido de niño” y, además, cree que puede curarse. “Sería una gran ayuda. Si él quiere, con un poco de esfuerzo y con ayuda puede cambiar su situación y los deseos del corazón”.

Según la Tribuna de Toledo, no es la primera vez que este sacerdote trata de forma polémica la cuestión de la homosexualidad, puesto que en el año 2020 le negó en Villarta de San Juan la comunión a un vecino que estaba casado con otro hombre, aduciendo que se encontraba en pecado. Finalmente, este joven, muy implicado en la vida religiosa de la localidad ciudadrealeña, se reconcilió con el párroco.

El cura es natural de Consuegra y fue ordenado hace apenas dos años en Ciudad Real. Según los datos que publicó en esa fecha la Diócesis de Ciudad Real, el sacerdote tiene 45 años. Ingresó en el Seminario Diocesano de Ciudad Real en septiembre de 2014, después de estudiar Administración de Empresas.

