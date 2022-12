Alejandro de Miguel, el modisto que vestirá a más famosas esta Navidad

El modisto castellano-manchego Alejandro de Miguel se convertirá esta Navidad en uno de los diseñadores que más veces han vestido a las presentadoras para las Campanadas de Nochevieja a lo largo de la historia de la televisión.

Durante su carrera, ha confeccionado vestidos icónicos para casi todas las cadenas nacionales y autonómicas. Algunos de los más sonados han sido el de Ana Obregón, Cristina Rodríguez, Paz Padilla en dos ocasiones y Dafne Fernández para Mediaset, además de los de las presentadoras de Castilla-La Mancha cada año.

Navidad 2022

El taller de Miguel Esteban de Alejandro de Miguel se convertirá un año más en una fábrica de sueños, ya que está Navidad, el modisto tendrá la oportunidad de vestir a la periodista y presentadora del programa 'Más vale tarde' de La Sexta, Cristina Pardo. "Cuando recibí su llamada me hizo mucha ilusión, es un reto para mí. Me encanta Cristina, representa la belleza real y me lo está poniendo todo muy fácil.

Además, vestirá a las famosas Paula Echevarría, Pastora Soler, Lola Índigo o Lorena Gómez, entre otras sorpresas. También vestirá a la presentadora de la gala especial de Navidad y fin de año de Telecinco, Verónica Dulanto, que conducirá la gala con Jesús Vázquez.

Asimismo, diseñará el vestido de Mariló Leal, que presentará las campanadas en CMM. "Siempre es un orgullo vestir a la gente de mi tierra. Mariló ya es una amiga", ha sentenciado.

