El actor ciudadrealeño "El Niño Polla" deja boquiabierta a la audiencia de El Hormiguero

El actor ciudadrealeño Ángel Muñoz García, conocido en el sector del porno por su nombre de guerra: Jordi El Niño Polla, sorprendió el miércoles a los espectadores de Antena3 al aparecer en El Hormiguero.

La audiencia del programa de Pablo Motos se quedó con la boca abierta. No todos los espectadores de mayor edad sabían quién era hasta que se presentó. El actor formó parte de uno de los experimentos sociales del programa de Pablo Motos. En esta ocasión, la idea era demostrar lo mucho que había cambiado el concepto del sexo y la práctica sexual a lo largo de los años en nuestro país. Para ello, mezclaron la diversidad de las generaciones más jóvenes con la tradición generalizada en los matrimonios de más de 90 años que han compartido toda su vida juntos sin haber estado con otras personas, ha informado José Luis Señor en El Español.

"Es alucinante el cambio que han dado nuestras relaciones sexuales respecto a las que tenían nuestros padres o abuelos", valoraba Motos antes de presentar el vídeo. Lo cierto es que el intercambio generacional llama la atención, primeramente, por el número de parejas de unos y otros, pero también por el concepto de fidelidad, la actual falta de decisión a la hora de casarse o las identidades de género, expuestas en el debate a través de una persona no binaria.

Llegando a momentos hilarantes por la confusión de los ancianos con términos como "lesbiana" o "no binaria", lo cierto es que ambas generaciones han demostrado empatía y respeto, compartiendo su sorpresa cuando entró en escena Jordi ENP, que no se presentó explicando su profesión; pero sí dijo que tiene pareja estable (su novia es ciudadrealeña como él) desde hace seis años y que le es fiel. No obstante, terminó confesando que se había acostado con 600 personas a lo largo de su carrera:

Los mayores se han quedado a cuadros no solo al escuchar lo de las 600 parejas sexuales, sino también (y sobre todo) cuando el programa les ha enseñado a qué se dedica mostrándoles uno de sus trabajos cinematográficos. "Qué forma más bonita de morirse uno", le ha dicho al actor uno de los señores. Mientras, en los salones de las casas españolas, la audiencia no acababa de asimilar que Jordi estuviese saliendo en El Hormiguero puesto que no se prodiga mucho por la televisión:

De hecho, solo había estado en otro programa de gran audiencia, en La Resistencia. Sin embargo, por lo que ha compartido en sus redes, parece que se lo ha pasado bien:

"Los abuelos son unos cracks", ha concluido el actor porno.

Sigue los temas que te interesan