Cristina Pedroche dará sus séptimas Campanadas en Antena 3 esta próxima Nochevieja. La presentadora, que ha arrasado con el vídeo en el se desnuda por las calles de Madrid, ha desvelado nuevos datos sobre el vestido que lucirá y que ya se ha convertido en una de las grandes atracciones del año.

"Este año pasan más cosas alrededor que no solo es el vestido o lo que me puede cubrir. Pasa algo en mi cabeza, me propusieron un reto y... van a pasar cosas. Lo que sea que pase, pasará desde el primer segundo", ha dicho la presentadora en El Hormiguero.

Sobre el vestido ha dado algunas pistas, pero ha dejado más incógnitas que certezas: "Este año no pasa nada porque engorde un kilo, tres o diez, no importa la talla. En junio tuvimos un gabinete de crisis y Josie me contó lo que tenía pensado. Al principio no me convencía la idea pero confío en él y cuando me lo enseñó se me saltaron las lágrimas... No es un vestido como tal, no hay tela como tal. Es un mensaje...". Y ha añadido: "Solo lo saben cinco personas. Dabiz vio las fotos hace unos días y flipó".

Josie es el diseñador castellano-manchego -de Manzanares (Ciudad Real) concretamente- que se encarga habitualmente de idear el vestido y el relato en torno al mismo para la Nochevieja de Cristina Pedroche en Antena 3. Es licenciado en Humanidades y periodista; tiene un máster en Comunicación y Moda y cursos en la Central Saint Martins, la universidad más importante en el mundo del diseño, la moda y el arte.

