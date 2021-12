Patricia Conde habla de su buena forma física y de su misterioso embarazo

Patricia Conde se ha sometido a un tercer grado en Instagram. De esta forma, y de forma sincera, ha hablado de su soltería, de su forma física y de la foto que circula en Internet donde posa con barriga de embarazada.

La presentadora y actriz dice que no tiene tiempo para amores ni romances puntuales: "Entre mi hijo y el trabajo, no me queda mucho tiempo para nada más". Atrás quedan sus conocidas relaciones sentimentales. Y no espera otro hijo, como muchos han pensado.

"No estoy embarazada, es parte de una trama en la serie que estoy grabando", explicaba en otra de sus stories. Por lo tanto no va a ser madre por segunda vez, pero está entregada en cuerpo y alma a sus rodajes. Un cuerpo que ella misma acepta "tal y como es" desde "siempre", según ha añadido: "Me dan mucho miedo las operaciones o meterme cosas que luego, a lo mejor, mi cuerpo rechaza". Al verla tan en plena forma, son muchos los que no pueden creerse que no haya pasado aún por el quirófano para hacerse algún retoque estético. Pero se cuida y va "tirando con tratamientos no invasivos". También ha aprovechado para comentar que cada día se siente "menos pibón": "Por dentro soy una señora de 65 años". Con su gran carisma y su "buen rollo", como bien ha apuntado Informalia, "también ha dejado abierta la confirmación sobre una posible aparición como protagonista en futuras comedias, más allá de su participación en la serie Nadie al volante de Movistar Plus, donde también ha debutado la hija de Isabel Pantoja".

Sigue los temas que te interesan