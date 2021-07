El talaverano Carlos Maldonado y los ganadores de MasterChef: una nueva vida en la cocina

Es un programa de éxito en la televisión y funciona. Tiene resultados. Sus ganadores hacen carrera y cumplen su sueño: dedicarse profesionalmente a la cocina y ser expertos en el mundo complicado de la gastronomía. MasterChef España, el programa de Pepe Rodríguez, Samantha Valle y Jordi Cruz, es un lujo para los que consiguen llegar a lo más alto.

Queda menos de una semana para que MasterChef España corone a su noveno ganador. Muchos han dado por hecho que el triunfador será Fran, el camarero de Cuenca, por su increíble evolución en el programa. Pero eso no quita que los otros finalistas, Meri, Arnau y María también merezcan ser los vencedores del talent culinario. En cualquier caso, habrá que esperar al próximo lunes para saber quién será el levante el trofeo y vea cómo, en cuestión de minutos, su vida cambia por completo.

Es lo que le ha ocurrido, sin excepción, a todos los que han ganado este concurso de cocina profesional. Hoy, la mayoría de ellos son respetados chefs de nuestro país y alguno incluso ha ganado su primera estrella michelín. Días antes de que conozcamos al ganador de la novena temporada, hacemos un recorrido por la vida de los ocho concursantes que ganaron las anteriores ediciones de MasterChef y tienen asegurado su futuro tras los fogones.

Juan Manuel Reche

El primer ganador de MasterChef, Juan Manuel Reche.

Fue en 2013 cuando llegó a Televisión Española la primera edición del programa culinario. Por entonces, todo era incertidumbre. Pocos creían que un espacio de cocina culinaria pudiese triunfar en la cadena pública, pero está claro que acertaron de lleno. Y no solo eso, sino que se convirtió en un formato a explotar con diversos tipos de concursante.

Aquel año el vendedor fue Juan Manuel Reche, que pasó de ser camarero a tener su propio obrador de postres en su localidad natal, Albox (Almería). El chef se ha especializado en crear postres de diseño, aunque no se ha olvidado del resto de platos. De hecho, comparte cientos de sus creaciones con sus seguidores a través de las redes sociales. Además, también es imagen de diversas marcas de alimentación. A base de esfuerzo, constancia y sobre todo, de seguir el consejo de su padre ["Lucha por tus sueños"], el andaluz consiguió hacer historia convirtiéndose en el primer ganador de este concurso.

Vicky Pulgarín

La cocinera Vicky Pulgarín.

Vicky Pulgarín, la segunda ganadora de MasterChef, en cambio, llegó con una gran formación culinaria al programa. Tras formarse en Le Cordon Bleu y aprender en las cocinas de El Bohío, AbaC y Kabuki, logró su sueño; que no era solo hacerse con el trofeo, sino abrir un catering en Mallorca. Lo dio todo en el programa y eso le valió para conseguir todo lo que se había propuesto.

Así, esta mallorquina cambió la carnicería donde trabajaba por su propia empresa culinaria (Vicky Pulgarín Catering), con la que cosecha éxito tras éxito. Esta chef ofrece cocina de vanguardia en celebraciones de todo tipo, donde el producto local es el principal protagonista de todas sus creaciones.

Carlos Maldonado

Carlos Maldonado, el primer concursante que consigue una estrella Michelín.

La vida de Carlos Maldonado dio un giro de 360 grados tras proclamarse ganador de la tercera edición de MasterChef. Este toledano, oriundo de Talavera de la Reina, se formó en el Basque Culinary y cocinó junto a Joan Roca, Ángel Leon y los hermanos Torres, entre otros reconocidos cocineros. Su visión empresarial lo llevó a montar un foodtruck, aunque más tarde lo cambiaría por un restaurante en su ciudad natal, Raíces, en 2017.

Solo tres años más tarde, este establecimiento, cuyos platos son una mezcla del mundo del foodtruck en el que se ha críado el chef, de ingredientes asiáticos y de la cocina de su tierra, era considerado como uno de los mejores restaurantes de toda España. La Guia Repsol, de hecho, lo calificaba como "el reflejo de la vitalidad y la locura de Carlos Maldonado".

No obstante, la cosa no se quedaba ahí. Meses después de este reconocimiento, Carlos se convertía en el primer concursante del talent show de cocina en conseguir el mayor premio de gastronomía en el mundo, la estrella Michelín. La primera, probablemente, de muchas otras que ira conquistando este cocinero toledano a lo largo de su carrera culinaria.

Virginia Naranjo

La cocinera Virginia Naranjo.

Virginia Naranjo participó en el concurso junto a su inseparable gemela, Raquel. Con su arte y humor en las cocinas, las dos jerezanas se fueron ganando poco a poco a la audiencia y a los jueces. No obstante, solo una de las dos podía ganar. Raquel se quedó a las puertas de la final y Virginia ganó la cuarta edición del programa.

La vencedora había cursado el máster de cocina en el BBC, y tras practicar en el restaurante Aponiente, del chef Ángel León, montó un catering con su hermana, Gemelas al Jerez. Una empresa que organiza desde reuniones familiares a bodas y otros eventos multitudinarios. Las Naranjo, además, han ampliado la oferta culinaria con numerosos talleres gastronómicos para acercar su talento a los amantes de la cocina.

Jorge Brazálev

Jorge Brazálev.

Jorge Brazálev iba para futbolista, pero una lesión hizo que abandonase su carrera y depositase todo su esfuerzo en su amor por la cocina. Cuando llegó a la quita temporada de MasterChef, su carisma y autoexigencia le llevaron directamente al podio.

Desde su salida del concurso culinario, el madrileño ha protagonizado varios anuncios publicitarios y se ha convertido en la imagen de algunas marcas; incluso logró hacerse con un espacio propio en televisión, con una sección de cocina, en el programa de Viva la vida, cuando era presentado por Toñi Moreno.

Hace dos años, Jorge se embarcó en un proyecto muy personal e inauguró el restaurante Roto, situado en el puerto deportivo Marina de Ibiza. Alta cocina, productos de calidad y una clientela selecta son algunas de las características de su establecimiento, que se ha convertido en todo un referente gastronómico de la isla.

Marta Verona

Marta Verona.

Marta Verona siempre tuvo claro que quería dedicarse a la cocina y la buena alimentación. Comenzó estudiando Nutrición y Dietética en la universidad. Tras ser seleccionada para concursar en la sexta edición de MasterChef y hacerse con el trofeo, continuó su formación en el Basque Culinary Center y centró sus recetas en comida saludable.

Desde entonces, se ha convertido en una reconocida cocinera tanto en televisión como en redes sociales, donde tiene más de 145.000 seguidores y comparte todas sus elaboraciones. Colabora desde hace unos años en Saber vivir, de TVE, donde se puso al frente de su propia sección de cocina.

Aleix Puig

El cocinero catalán Aleix Puig.

Hace dos años, la vida de Aleix Puig cambió por completo. Este catalán de 27 años trabajaba en el negocio familiar para poder contribuir económicamente en casa hasta que MasterChef le dio la oportunidad de dedicarse a lo que más le gustaba: la cocina. Y lo demostró, desde luego, convirtiéndose en el séptimo ganador del talent culinario.

Aleix ha terminó su formación en el BCC y es director de la Academia Oreo, donde crea divertidos y deliciosos postres a base de las populares galletas. En septiembre de 2020, abrió su restaurante en Barcelona, Vicio. Ubicado en el barrio de Sants, se trata, según explicó el cocinero, de un restaurante cloud. "No existimos, no queremos existir".

Completamente adaptados a la realidad de la Pandemia, Puig decidió enfocar completamente su negocio al delivery y el take away, y dedicarse exclusivamente a las pizzas y las hamburguesas. "Muchos creen que cuando sales de MasterChef tienes que dedicarte a la alta cocina y no es verdad. La gente quiere restaurantes democráticos. Los productos que ofrecemos viajan bien, y aunque sean pizzas y hamburguesas tienen todo el nivel".

Ana Iglesias

La última ganadora del talent culinario, Ana Iglesias.

Lo de Ana Iglesias, probablemente, nadie lo esperaba. Fue la ganadora (de la octava temporada) que más disimuló su potencial a lo largo de los programas. Mientras los espectadores ponían el foco en la rivalidad entre otros concursantes, Ana iba aprendiendo y ascendiendo puestos hasta que logró hacerse con el trofeo. La más joven del programa cocinó con humildad, inteligencia y técnica, consiguiendo plasmar siempre sus tres pasiones en todos los platos: cocina, orfebrería y familia.

Desde entonces, no ha parado de formarse. Ha terminado su máster en el Basque Culinary Center y ha decidido fusionar sus dos pasiones: la cocina y la moda. Antes de entrar en el concurso, tenía su propia marca y al salir, fundó Dosprimeras, un proyecto en el que diseña accesorios de cocina, sobre todo, delantales a todo color.