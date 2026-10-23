Alberto Núñez Feijóo y Carlos Velázquez, en el centro de la imagen, recorriendo las calles de Toledo el pasado Corpus. PP

Así se gestó la operación de Feijóo con Carlos Velázquez: meses abonando el terreno para aupar a un líder en el que confía

La elección de Carlos Velázquez como cabeza de lista del PP al Congreso por Toledo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre sorprendió a muchos en los mentideros políticos de Castilla-La Mancha, pero no ha sido ni mucho menos una decisión improvisada.

Alberto Núñez Feijóo lleva meses preparando el terreno para impulsar la carrera política del alcalde de la capital castellanomanchega y presidente provincial de los populares toledanos.

Según han trasladado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a Génova, el líder nacional considera a Velázquez uno de los principales activos del partido en el ámbito municipal y quiere ampliar su proyección más allá de Toledo.

La candidatura, cuentan, es el resultado de una estrategia que comenzó meses atrás. Según ha podido saber este periódico, Feijóo encomendó a una persona de su absoluta confianza que hablara con Velázquez para recomendarle que, sin descuidar lo más mínimo sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento, empezara a "dejarse ver" en Madrid.

La indicación pasaba por acudir a desayunos informativos, foros y convocatorias con medios de comunicación para ganar presencia en los espacios políticos y periodísticos de la capital. El objetivo era ampliar su radio de acción sin que la Alcaldía dejara de ser la prioridad.

Visita por el Corpus

Uno de los momentos que reforzaron la buena impresión de Feijóo se produjo durante su visita a Toledo con motivo de las fiestas del Corpus celebradas el pasado mes de junio.

Velázquez se hace un selfi junto a Feijóo, Paco Núñez y otras dos personas durante el Corpus de Toledo. PP CLM

Según fuentes próximas al dirigente gallego, el presidente del PP terminó gratamente sorprendido por el tirón de Velázquez en la ciudad y por la cercanía con la que el alcalde trató a las numerosas personas que se acercaban a saludarle.

En el entorno de Génova aseguran que Feijóo hizo comentarios internos sobre el nivel de popularidad del regidor y la facilidad con la que conectaba con la gente. Aquella impresión contribuyó a afianzar la confianza en un dirigente al que la dirección nacional considera un valor al alza dentro del partido.

La cercanía entre ambos volvió a hacerse visible el pasado viernes, durante una nueva visita de Feijóo a Toledo para participar en un acto con mujeres rurales. Aquella jornada, compartieron buena parte de la mañana: primero visitaron el cuartel de la Guardia Civil y después desayunaron juntos en una cafetería, donde mantuvieron una conversación distendida y con un importante componente político.

Feijóo y Velázquez llegaron caminando al acto, sin más compañía, en un paseo que fuentes del partido interpretaron como un gesto significativo de la confianza entre ambos. Para quienes conocen los movimientos de Génova, aquella imagen reforzó el mensaje que ahora acompaña a la candidatura.

Una lista "muy estudiada"

Fuentes cercanas a la dirección nacional definen la candidatura de Toledo como una lista "muy estudiada" por Feijóo y su núcleo duro. La estrategia consiste en situar en cada circunscripción a los dirigentes que consideran con mayor capacidad para movilizar apoyos y obtener representación.

En Toledo, la apuesta personal del presidente nacional ha sido Velázquez. "Ha querido apostar por el que considera el mejor, sin paños calientes", resumen fuentes del PP provincial, que coinciden en que Feijóo "se está implicando directamente en elegir a quienes cree que le van a dar más votos en los territorios".

Hay que recordar que la circunscripción de Toledo reparte seis diputados en el Congreso. En las generales de 2023, el PP consiguió tres escaños, frente a los dos del PSOE y el diputado de Vox. En 2019, el reparto fue de dos diputados para cada uno de los dos grandes partidos y otros dos para Vox.

En Génova consideran hoy muy improbable repetir aquel escenario de empate técnico, pero no quieren correr riesgos en una provincia donde Vox tiene fuerte presencia en comarcas como la Sagra y en zonas rurales. Las fuentes consultadas sostienen que bajar de los tres escaños obtenidos en 2023 sería considerado un fracaso el próximo 29-N.

De ahí la elección de un nombre conocido, con responsabilidades institucionales y una trayectoria municipal que le proporciona visibilidad. "Génova tiene encuestas de la provincia de Toledo y de la ciudad. Velázquez va como un tiro y cuentan con él", aseguran las mismas fuentes.

El duelo con Milagros Tolón

La designación también tiene una lectura municipal. Génova ha querido situar a Velázquez frente a Milagros Tolón, su antecesora en la Alcaldía y actual ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, que encabezará el 29-N las listas del PSOE en Toledo. La dirección nacional del PP considera que el enfrentamiento entre ambos puede adquirir un importante simbolismo político.

Una victoria contundente del alcalde frente a Tolón, sostienen las fuentes consultadas, tendría una repercusión que iría más allá de las urnas del 29-N y podría reforzar la posición política e institucional de Velázquez, que llegó a la Alcaldía en 2023 gracias a un pacto con Vox pese a que el PSOE obtuvo más votos.

Las generales ofrecerán ahora una nueva medida de su peso político en Toledo, en una cita nacional en la que compartirá protagonismo con quien ocupó antes su despacho municipal.

Velázquez y Albiol

La 'operación Velázquez' tiene, además, una particularidad: el alcalde podrá mantener sus responsabilidades municipales si obtiene el acta de diputado, aunque para ello necesitará una autorización extraordinaria contemplada en los estatutos del PP.

Las normas del partido no permiten, con carácter general, compatibilizar un escaño en el Congreso con la presidencia provincial de la formación ni con la Alcaldía de municipios de más de 20.000 habitantes.

Sin embargo, el artículo 12 contempla excepciones cuando las circunstancias lo justifiquen y los intereses generales del partido lo aconsejen. La autorización corresponde al Comité Ejecutivo Nacional, presidido por el propio Feijóo.

Según las fuentes consultadas, la excepción prevista para Velázquez no se tramitará antes de las elecciones, sino cuando llegue el momento de tomar posesión del acta de diputado.

Esta vía solo será utilizada por el PP en el caso de Velázquez y el del mediático Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que también necesitará ese permiso para compatibilizar sus responsabilidades municipales y parlamentarias.

En Génova, todas las fuentes coinciden en que la cúpula del partido ve en Carlos Velázquez un valor del presente y del futuro del PP. Uno de los altos cargos del partido afirma: "Le auguro un brillante futuro. Tiene experiencia de gestión y un liderazgo consolidado".

Por eso, su elección no responde únicamente a la necesidad de confeccionar una candidatura competitiva en Toledo, sino también a la voluntad de promocionar a un político en el que Feijóo confía.