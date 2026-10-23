Cortes de tráfico en Talavera de la Reina por la renovación de colectores en la calle Carretas: estas son las vías afectadas

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha informado de los cortes de tráfico que se producirán debido al comienzo de las obras de renovación de colectores de alcantarillado en la calle Carretas.

Los trabajos comenzarán el próximo martes 27 de octubre y se desarrollarán en tres tramos de actuación, adoptándose distintas medidas de regulación del tráfico a medida que avance la obra.

En el primer tramo se cortará la circulación en calle Carretas, desde su confluencia con Santa Teresa de Jesús en dirección a la avenida Pío XII, desviándose el tráfico hacia Santa Teresa de Jesús.

Además, desde el lunes 26 de octubre quedará prohibido el estacionamiento en ambos lados de la zona afectada.

También se establecerán restricciones y desvíos en el entorno de las calles Almendro y San Vicente, así como en distintos puntos de la avenida Pío XII, donde se instalará señalización informativa para advertir con antelación de los cortes y facilitar los itinerarios alternativos.

En cuanto a la avenida Pío XII, el tráfico será desviado hacia Santa Teresa de Jesús y Plaza de España. Y se instalarán carteles informativos en zonas como Plaza de España, Plaza de la Paz y la glorieta de Tres Olivos.

"Atención a la señalización"

"Se recomienda a los conductores prestar especial atención a la señalización provisional, anticipar sus desplazamientos y utilizar vías alternativas siempre que sea posible", ha expresado el Consistorio.

Asimismo, ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos ante "unas actuaciones necesarias para la mejora de la red de alcantarillado del municipio".

Por último, ha garantizado que el tránsito peatonal se producirá "de forma segura".