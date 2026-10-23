Nota informativa sobre el cobro duplicado en los recibos de basura de Talavera de la Reina. E.E. CLM

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina duplica cobros de la tasa de basura por error: ya están devolviendo los recibos

Una incidencia técnica en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha provocado que algunos vecinos hayan recibido un cobro duplicado en el recibo de basura.

Desde el Consistorio han informado que están trabajando para anular los cargos de manera centralizada. De esta manera, los contribuyentes afectados "recibirán automáticamente el abono correspondiente", sin necesidad de solicitar la devolución del recibo o llevar a cabo ninguna otra gestión.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha cargado contra el Ayuntamiento y le han exigido que, "cuanto antes", solucionen el cobro y reembolsen el dinero a los talaveranos: "No bastaba con subir la basura un 100% en Talavera, ahora Gregorio también nos cobra el doble".

Los socialistas detallan que para una familia media de entre 3 y 4 miembros, esta incidencia les ha supuesto pagar 247,56 euros frente a los 123,78 euros, cantidad correspondiente a un único recibo.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha mostrado su indignación señalando que los ciudadanos de Talavera pagan "el doble por este servicio", y que ahora, "se encuentran con que les han cobrado dos veces el recibo".

Un desembolso que, según el PSOE, está provocando problemas económicos a algunas familias de la ciudad "hasta el punto de que han dejado sus cuentas bancarias en números rojos", mientras que a otros les ha generado "dificultad" para afrontar otros gastos.

En esta línea, han reclamado que el problema quede solucionado este mismo viernes, que se tramite la devolución de las cantidades cobradas por duplicado y se atienda de manera directa a quienes hayan sufrido consecuencias bancarias por este error.