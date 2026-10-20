Urda pedirá ser zona catastrófica tras una tromba de 140 litros que inundó casas: "La nube descargó durante dos horas"

El Ayuntamiento de Urda (Toledo) solicitará este miércoles la declaración de zona catastrófica por los graves daños que causaron las lluvias torrenciales de la dana Adam el pasado domingo, cuando se llegaron a acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en apenas una hora y media.

El temporal ha dejado destrozos en instalaciones deportivas municipales, viviendas particulares y espacios públicos, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

El alcalde de la localidad, Manuel Galán, ha explicado en declaraciones a EFE que la petición se llevará al pleno municipal convocado para este miércoles y se trasladará posteriormente al Gobierno central, al Ejecutivo regional y a la Diputación de Toledo.

Entre los daños más importantes figuran la destrucción completa del gimnasio municipal y de un pabellón deportivo, además de desperfectos en dos pistas de pádel, una pista de tenis, una de frontón, el campo de fútbol y parte de la piscina. También se ha derrumbado parcialmente un muro del parque municipal.

Labores de limpieza

Las lluvias también han afectado a viviendas particulares, donde se han producido derrumbes de muros, inundaciones de sótanos y goteras. Por el momento, el Ayuntamiento no ha cuantificado el coste total de los daños, ya que los trabajos se centran desde este lunes en limpiar las calles y las zonas afectadas.

La intensidad de las precipitaciones obligó a los bomberos a rescatar a siete personas que habían quedado atrapadas en dos vehículos durante la tarde del domingo 18 de octubre. Urda concentró siete de las nueve incidencias registradas durante esa tarde en Castilla-La Mancha.

El primer aviso llegó al servicio de emergencias 112 a las 16.45 horas, cuando un turismo con cinco ocupantes quedó atrapado en el Camino de Consuegra, cerca del parque municipal. La rápida subida del agua sorprendió a sus ocupantes, hasta el punto de que el nivel alcanzó la puerta del vehículo.

Los otros dos rescatados viajaban en un segundo coche que quedó atrapado por el agua en la carretera CM-4116, que conecta Urda con Los Yébenes. En esta misma vía se registró otra incidencia por una balsa de agua dentro del término municipal de Los Yébenes.

En el dispositivo participaron bomberos del parque de Orgaz, perteneciente al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS), agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil. También se movilizó una ambulancia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de forma preventiva, aunque finalmente no tuvo que intervenir.

"Dos horas descargando"

Galán ha destacado que, pese a la magnitud de las inundaciones y los desperfectos, solo se han registrado daños materiales. El alcalde ha señalado que los vecinos no recuerdan una lluvia de semejante intensidad en el municipio, ni siquiera la tormenta de los años setenta que provocó una riada y arrastró parte de una vaquería situada cerca del río, incluida alguna vaca.

"Se paró la nube ahí y ahí se mantuvo durante prácticamente dos horas descargando continuamente", ha relatado el regidor para explicar la intensidad del episodio.

Desde el lunes, alrededor de treinta personas han participado en las labores de limpieza y retirada de los restos arrastrados por el agua. El alcalde ha agradecido la colaboración de la Diputación de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del dispositivo Infocam, que está aportando medios para retirar los escombros y facilitar la recuperación de la normalidad.

La lluvia se concentró principalmente en el núcleo urbano de Urda. Según ha explicado Galán, los agricultores no han comunicado daños en cultivos ni caminos rurales, por lo que las principales afecciones se localizaron en instalaciones municipales, viviendas y espacios públicos.