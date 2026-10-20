El PSOE de Toledo pide destinar unas viviendas del Casco a "alquiler asequible" y el PP dice que llevan "meses con ello"

El PSOE de Toledo ha propuesto que el Ayuntamiento de la ciudad recupere la gestión de 18 viviendas de la calle Esteban Illán para destinarlas a alquiler asequible. Por su parte, desde el PP han recordado que el equipo de Gobierno "lleva meses trabajando en ese proyecto".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha instado al alcalde, Carlos Velázquez, a que a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda se recupere la gestión de estas viviendas, que se pusieron en 2012 a disposición de la Diputación, para "facilitar el acceso a un alquiler asequible a quienes tienen dificultades".

Ha pedido que aproveche la relación institucional "de la que tanto presume" con la Diputación, para alcanzar un acuerdo sobre estas viviendas del Casco. Y ha recordado que fueron rehabilitadas con una inversión de 673.000 euros durante una etapa de gobiernos socialistas en ambas instituciones.

"El acceso a la vivienda es un problema que va mucho más allá de los jóvenes que quieren emanciparse. También afecta a familias y personas que viven solas y a ciudadanos que no pueden asumir los elevados precios del mercado inmobiliario", ha alertado.

Por último, ha lamentado que han pedido durante toda la legislatura una política que "el gobierno municipal de PP y Vox se ha negado a poner en marcha".

"Que no den lecciones"

Por su parte, el portavoz del PP en Ayuntamiento, José Manuel Velasco, ha pedido al PSOE que "no dé lecciones" sobre política de vivienda, ya que durante 16 años de gobierno en Toledo "no fueron capaces de construir ni una sola vivienda pública".

Velasco ha asegurado que Diputación y Ayuntamiento llevan "meses" trabajando de manera coordinada en el proyecto de las viviendas de la calle Esteban Illán. Por ello, ha criticado que el PSOE intente presentar ahora como una propuesta propia una iniciativa que ya había sido anunciada.

El 'popular' ha lamentado que los socialistas pretendan ahora erigirse como defensores del acceso a la vivienda "cuando tuvieron la oportunidad de impulsar políticas eficaces y no lo hicieron".

"La Diputación ya anunció su intención de recuperar la finalidad social de las viviendas de Esteban Illán mediante un Plan de Vivienda Joven para 2027. Permitirá que jóvenes de entre 18 y 35 años puedan acceder a estos inmuebles públicos a través de un sistema de alquiler en rotación", ha sentenciado.