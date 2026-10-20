El aparcamiento gratuito junto al Hospital de Toledo abrirá este jueves 22 de octubre: albergará hasta 500 vehículos

El Ayuntamiento de Toledo pondrá en funcionamiento este jueves 22 de octubre el nuevo aparcamiento disuasorio gratuito con capacidad para cerca de 500 vehículos situado junto al Hospital Universitario de la capital de Castilla-La Mancha.

La nueva infraestructura, levantada sobre una parcela municipal recuperada entre las calles Río Guadalimar y Río Cabriel, pretende descongestionar una de las zonas de mayor densidad de tráfico de la ciudad. "Facilitará el aparcamiento a los pacientes, familiares y profesionales que acudan al hospital", ha señalado el alcalde toledano, Carlos Velázquez.

Se ha empleado un extendido de zahorra artificial para acondicionar el espacio para conseguir un acabado similar al de la recién adecentada explanada del barrio de Santa Teresa. El presupuesto total de la intervención ha ascendido a 169.931,27 euros.

Estado de la parcela antes del inicio de las obras. E.E. CLM

Dada la afluencia masiva de usuarios y trabajadores procedentes de toda la provincia, muchos optaban por estacionar sus vehículos en solares de tierra contiguos al hospital. El alcalde ha añadido que esta infraestructura "también será útil para el futuro desarrollo residencial" de El Polígono.

Nuevo parking en Santa Bárbara

Plano del futuro aparcamiento. Ayuntamiento de Toledo

A este proyecto se suma la reciente adjudicación del nuevo parking disuasorio en el barrio de Santa Bárbara, junto a la antigua nave de Grúas Mendoza, que contará con 78 plazas, incluyendo dos para personas con movilidad reducida.