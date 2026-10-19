Santiago Abascal desvelará los candidatos de Vox para el 29-N en un acto en Talavera de la Reina el próximo lunes

El líder de Vox, Santiago Abascal, presentará a los candidatos de su partido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en un acto público en Talavera de la Reina (Toledo).

Tendrá lugar el próximo lunes 26 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Talavera Ferial, ubicado en el Paseo de Fernando de los Ríos del municipio toledano.

Antes de este acto, cuenta con otros programados para esta semana en Castilla y León, Galicia, Asturias e Islas Baleares.

Lunes 26 de octubre PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS de VOX en Talavera de la Reina. #29N https://t.co/83Wdcivt5t — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 19, 2026

Este mismo martes Abascal visitará Ponferrada (León), mientras que el miércoles recalará en A Coruña por la mañana y en Avilés (Asturias) por la tarde; y el jueves en Burgos por la mañana y en Segovia por la tarde.

Por el momento, no está previsto que se vea con el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Vox y con el que mantiene una buena relación personal, pese a que este estará en España esta semana.

Movilizar al votante

La precampaña y campaña de Vox están centradas en la movilización del votante con la visita de Abascal a todos los lugares que pueda.

Las perspectivas para las elecciones generales son positivas para la formación, ya que la mayoría de sondeos indican que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños.