Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo). Imagen de archivo

Alerta por varias "llamadas fraudulentas" en Quintanar de la Orden: "Se hacen pasar por empleados municipales"

El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) ha informado a través de sus redes sociales de que se están produciendo llamadas falsas a vecinos del municipio haciéndose pasar por empleados municipales.

El Consistorio ha recibido varios avisos de algunas personas, pero han aclarado que ni tienen constancia de estas llamadas ni las han autorizado.

Por ello, han pedido a la ciudadanía que estén alerta ante lo que podría tratarse de "comunicaciones fraudulentas".

"Recomendamos a la ciudadanía que extreme las precauciones, que no facilite datos personales, bancarios, ni ningún tipo de información sensible ante llamadas de este tipo", han expresado.

Asimismo, han recordado que si el Ayuntamiento necesita ponerse en contacto con algún vecino lo hará "a través de los canales oficiales de comunicación".

Y han indicado que, ante cualquier duda, hay que ponerse en contacto directo con el Consistorio para verificar la autenticidad de la llamada.

"Agradecemos la colaboración y la difusión de este aviso para prevenir posibles engaños y garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos y vecinas", han expresado.