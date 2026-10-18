De izquierda a derecha. El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. PP CLM

Paco Núñez recuerda a Page que anunció "la llegada inminente" del AVE a Talavera de la Reina "hace 25 años"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este domingo en un acto en Talavera de la Reina (Toledo) que Emiliano García-Page anunció, como vicepresidente de la Junta de Comunidades, "la llegada del AVE de forma inminente hace 25 años" a la ciudad de la cerámica y todavía "seguimos sin AVE".

Junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, Núñez ha lamentado que Talavera siga esperando inversiones como la mejora de la A-5 o los nuevos desarrollos logísticos mientras "Page sigue ahí y Sánchez está en el Gobierno", recoge el PP en nota de prensa.

"Talavera está cansada de oír promesas, de oír soflamas, de ver pancartas. Talavera necesita realidades", ha afirmado el presidente 'popular' regional. Ha defendido el potencial industrial, ganadero y logístico "incalculable" de la ciudad y ha pedido apoyo a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha.

Acto público del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina. PP CLM

En materia de vivienda, ha criticado las políticas de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page y ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la construcción de un millón de viviendas, la reducción del IVA para la compra de la primera vivienda y la eliminación de impuestos inmobiliarios en el mundo rural.

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha criticado que los proyectos prometidos por García-Page hace cuatro años continúen sin materializarse: "No hay uno solo".

En cuanto a la llegada del AVE, ha lamentado que "ya deberían haberse ejecutado actuaciones fundamentales para hacer realidad esta infraestructura" de gran importancia para Talavera, su comarca, el sur de Ávila y Extremadura.

Entre esas tareas pendientes, ha destacado los retrasos en calificación que sufre la implantación del centro de datos de META, "una de las empresas más importantes del mundo". También ha denunciado los ocho años de demora de la nueva residencia de mayores y el todavía pendiente nuevo Palacio de Justicia que "sigue sin construirse".

Finalmente, José Julián Gregorio ha sentenciado recordando a Sánchez y a García-Page que cumplan sus promesas porque Talavera es "la única ciudad que para entrar no estamos desdoblados".