Sabrido lamenta que Feijóo "mienta" con el cuartel de Toledo y use a los guardias civiles como "objeto electoral"

José Pablo Sabrido, a la izquierda, en la celebración de la patrona de la Guardia Civil, el pasado 12 de octubre, en Toledo. Ángela Pulido

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido ha respondido de manera contundente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "mentir" en sus declaraciones sobre el cuartel de la Guardia Civil en Toledo y ha lamentado que haya usado a los agentes y sus familias como "objeto electoral".

Todo ello, después de que en la mañana de este viernes, en el marco de su visita a la capital para participar en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades' organizadas por Afammer, Feijóo se pasara por las instalaciones junto al alcalde, Carlos Velázquez y acusara al Gobierno central de "desahuciar" a las 75 familias que tuvieron que abandonar las viviendas hace un año por riesgo de colapso.

Sabrido ha salido al paso de unas palabras que ha catalogado de falsas y ha argumentado que el anterior equipo de Gobierno, con la socialista Milagros Tolón a la cabeza, "tenía un acuerdo" con la Guardia Civil para la construcción de un nuevo cuartel ubicado en el recinto ferial ‘La Peraleda’, un espacio que "contaba con más de 37.000 metros cuadrados y todos los permisos medioambientales y urbanísticos".

Sin embargo, ha señalado que cuando Velázquez tomó el bastón de mando, "decidió no construir" la nueva infraestructura "alegando que había unos metros cuadrados ubicados en zona inundable". A este respecto, ha defendido que "a pesar de que se le propuso cambiar esa delimitación por otros, ubicados también en el mismo entorno", el regidor municipal "se negó y decidió rehabilitar el actual", ubicado en la Avenida de Barber.

Dicho esto, el delegado del Gobierno ha censurado la actitud de Feijóo: “No me sorprende que el señor Feijóo se sume a la incompetencia del señor alcalde de Toledo como están comprobando todos los españoles. No sabe de lo que habla. Trata de engañar a los guardias civiles y a todos los toledanos. Y además de mezclar desalojos por rehabilitación con desahucios que tanto protege y legitima, la propia Guardia Civil sabe que no hay cuartel por un único responsable, el señor alcalde de Toledo”.

Por ello, Sabrido ha acusado abiertamente a Feijóo y Velázquez de "mentir" y utilizar a las familias de la Guardia Civil como "objeto electoral".

“Comparar el desalojo de las familias de la Guardia Civil para la rehabilitación de los pabellones de la Comandancia con desahucios es faltar el respeto a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha añadido.

Por último , el delegado del Gobierno ha considerado que solamente han sido los gobiernos del Partido Popular quienes han retrasado la construcción del nuevo cuartel y ha alertado sobre la gestión de Velázquez: "Cuando un alcalde no tiene proyectos para la ciudad, las consecuencias son estas".