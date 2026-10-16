Pedro Sánchez en su última visita a Toledo capital con motivo del congreso regional en el que Emiliano García-Page renovó su liderazgo. Javier Longobardo

Pedro Sánchez visitará Toledo este miércoles en un acto de precampaña con militantes del PSOE

La cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre está haciendo que los líderes nacionales de los partidos multipliquen sus apariciones, también en Castilla-La Mancha. Si este viernes era Alberto Núñez Feijóo el que participaba en Toledo en unas jornadas con las mujeres rurales como protagonistas, el próximo miércoles será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que visitará la capital castellanomanchega.

Concretamente, el líder de los socialistas protagonizará un encuentro con militantes y simpatizantes titulado 'La Fuerza de la Gente' a partir de las 18:00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio, según ha avanzado la agrupación local del PSOE de Toledo en redes sociales.

"Este miércoles recibimos a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro para seguir compartiendo ilusión, compromiso y futuro", reza el post publicado en Instagram.

Los socialistas toledanos rematan el texto con un "porque cuando caminamos juntos/as somos imparables" y un "te esperamos".