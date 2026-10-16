Feijóo acusa al Gobierno de España de "desahuciar" a 75 guardias civiles del cuartel de Toledo: "Que no den lecciones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de España de haber "desahuciado" a 75 guardias civiles de cuartel de Toledo. Un término con el que se ha referido a la situación de los agentes y sus familias que tuvieron que salir del inmueble debido a su deterioro.

Así lo ha expresado durante su participación en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', organizada por Afammer en Toledo, ante la polémica por el retraso del inicio de la construcción del nuevo cuartel en la capital de Castilla-La Mancha.

Feijóo, que ha visitado junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, la Casa Cuartel de la Guardia Civil, ha lamentado que la instalación siga sin construirse pese a que se comenzó a comprometer en 2019.

"Cada vez que había elecciones aparecían los altos cargos de la Guardia Civil junto a las autoridades locales para comprometer el nuevo cuartel. Primero en una parcela, que era inviable desde el punto de vista medioambiental, y luego en otra que era inviable desde el punto de vista urbanístico", ha criticado.

Por ello, ha pedido al Gobierno de España que "no dé lecciones". "Cuando un Gobierno desahucia a las fuerzas y cuerpos de seguridad no tiene ninguna capacidad para dar lecciones sobre desahucios a nadie. España está harta de hipocresía", ha indicado.

Polémica sobre el nuevo cuartel

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, reclamó el pasado 12 de octubre una "respuesta inmediata" al Gobierno central para que den comienzo las obras de construcción del nuevo cuartel.

Además, apuntó a "todas las familias que tuvieron que marcharse y a todos los que todavía continúan", aunque "con una incertidumbre muy grande" porque no se conoce "cuándo van a comenzar las obras".

Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, respondió a Velázquez responsabilizándolo del retraso. Aseguró que las obras podrían estar ya aproximadamente a la mitad "si el Ayuntamiento hubiera mantenido el proyecto previsto inicialmente".

Al respecto, detalló que la Guardia Civil disponía de una parcela de 37.000 metros cuadrados en La Peraleda, donde "se podía haber construido perfectamente" el nuevo complejo.

Y afirmó que el Estado está destinando "un montón de dinero" a los trabajos de derribo en el inmueble existente.

Tal y como informó este medio, las demoliciones del cuartel arrancaron en mayo de 2025, apenas un mes después de que el Consejo de Ministros declarase la emergencia por el deterioro estructural del inmueble.