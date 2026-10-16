Castilla-La Mancha reivindica el legado de sus mujeres rurales: "Han trabajado el campo sin ningún reconocimiento social"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado este viernes en La Roda (Albacete) el papel de las mujeres en el desarrollo del medio rural y la necesidad de garantizar el relevo generacional durante el acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que Castilla-La Mancha no puede entenderse sin sus pueblos ni estos sin el "esfuerzo, el trabajo y el talento" de miles de mujeres que durante décadas han contribuido a sostenerlos y que ahora también están protagonizando su transformación.

Según ha señalado, cerca de 214.000 mujeres viven en entornos rurales de la región, algunas de ellas en municipios en riesgo o riesgo extremo de despoblación. Garantizar que puedan desarrollar sus proyectos de vida en estos territorios pasa, ha defendido, por asegurar los servicios públicos y las oportunidades laborales, así como por facilitar que las nuevas generaciones encuentren motivos para quedarse o regresar a sus pueblos.

Acto institucional con motivo del Día de las Mujeres Rurales. JCCM

En este sentido, Simón ha destacado las herramientas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como la Ley contra la Despoblación y el Estatuto de las Mujeres, y ha puesto el foco en las jóvenes que están contribuyendo a transformar el medio rural mediante la combinación de iniciativas individuales y estímulos públicos.

"Apostar por el mundo rural"

La consejera ha aprovechado la conmemoración para recordar a las mujeres que durante generaciones trabajaron en el campo mientras asumían también las tareas domésticas y de cuidados, muchas veces sin reconocimiento social.

"Vuestro esfuerzo parte de un legado importantísimo, el de miles y miles de mujeres que a lo largo de la historia han trabajado el campo mientras también sostenían el hogar y lo hacían además sin ningún tipo de reconocimiento social", ha afirmado.

Simón también ha señalado las nuevas tecnologías y la conciliación como elementos que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida en los pueblos y favorecer que las mujeres desarrollen allí sus proyectos personales y profesionales.

"Sigamos caminando y sigamos apostando por nuestros pueblos, por nuestro mundo rural y, sobre todo, sigamos poniendo en valor el talento femenino que allí reside", ha concluido.

No bajar la guardia en igualdad

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que es necesario "no bajar la guardia" en materia de igualdad, tanto en el medio rural como en el urbano.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que la igualdad entre hombres y mujeres requiere un esfuerzo continuado y ha señalado que la desigualdad puede perpetuarse cuando no se adoptan medidas para combatirla.

"La igualdad siempre está en juego", ha afirmado García-Page, quien ha subrayado que, entre las distintas formas de igualdad, una de las más importantes es la que debe existir entre las mujeres y los hombres.

Acto institucional con motivo del Día de las Mujeres Rurales. JCCM

Durante su intervención, también ha reivindicado el valor de los pueblos frente a los prejuicios que históricamente han asociado las grandes ciudades con una mayor preparación o prestigio social.

Además, ha aludido al proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, que contempla un incremento del 5,6 % respecto al ejercicio anterior. Según ha indicado, el crecimiento permitirá aumentar los recursos destinados a sanidad, educación, dependencia, prestaciones sociales y al conjunto del Estado del bienestar.

García-Page también se ha referido a las próximas elecciones generales y ha animado a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores que vivieron parte de su vida sin poder votar, a valorar los principios que defienden los partidos políticos. En ese contexto, ha insistido en que la igualdad debe seguir ocupando un lugar central en el debate público.

Ventajas de vivir en un pueblo

La guionista, directora y productora de cine Tina Olivares, que ha intervenido en representación de las premiadas, ha compartido su experiencia de vida y trabajo en Montalvos, el municipio albaceteño donde pasó los veranos de su infancia y en el que ha conseguido desarrollar su trayectoria profesional.

Olivares ha destacado la riqueza histórica y paisajística del medio rural, la cercanía entre vecinos y la posibilidad de vivir en espacios amplios y con aire limpio. Unas ventajas que, a su juicio, explican por qué muchas personas deciden quedarse en sus pueblos o regresar a ellos.

La cineasta ha agradecido el reconocimiento recibido por las mujeres rurales, aunque ha bromeado con que también debería concederse a quienes viven en las ciudades. "Se lo deberíais dar a la mujer urbana y al hombre urbano, porque eso sí que tiene mérito", ha afirmado.

No obstante, ha reconocido que los municipios todavía necesitan mejoras en servicios e infraestructuras, aunque ha insistido en que las razones para vivir en ellos son "inmejorables".

El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, también ha intervenido en el acto para agradecer que la localidad haya acogido la celebración institucional y reivindicar las ventajas de vivir en el medio rural.