Un vídeo muestra cómo era Toledo en 1965: permite recordar detalles del Casco que ya han desaparecido

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha incorporado a su cuenta de 'Vimeo' una grabación de la ciudad en 1965.

El vídeo fue grabado por Pierre Anger y permite recordar detalles del Casco Histórico desaparecidos, como el Puente de San Martín abierto al tráfico y la cercana Puerta de Arbitrios antes de ser demolida.

Las imágenes también muestran panorámicas desde el Valle, con el Alcázar afrontando la fase final de su reconstrucción tras la Guerra Civil, además del Castillo de San Servando o la Academia de Infantería.

Otras escenas que se pueden ver fueron grabadas en el Museo del Greco, donde puede observarse un burro cargado de cerámica con su vendedor ambulante en las inmediaciones.