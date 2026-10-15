José Pablo Sabrido junto a Milagros Tolón durante la toma de posesión como delegado del Gobierno de España en la región. Javier Longobardo

Sabrido destaca la "unanimidad" en el seno del PSOE para que Tolón sea número uno por Toledo: "Es la mejor candidata"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha puesto en valor la "unanimidad" alcanzada en el seno del PSOE para elegir a la ministra de Educación, Milagros Tolón, como número uno de "una de las listas ganadoras al Congreso" por el PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.

Durante su visita a la Feria del Libro, Sabrido ha definido las listas aprobadas por unanimidad en la reunión del Comité Provincial Extraordinario de este miércoles como "magníficas".

"Creo que van a representar a la mayoría de progreso, que creo que es la que domina en esta provincia. Tolón es la mejor candidata y la que mejor puede representar el progreso en la provincia de Toledo", ha afirmado.

Para el delegado del Gobierno, a la ministra la "avala haber sido la política que más ha sido votada en la ciudad de Toledo y la más querida en la provincia".

Asimismo, ha censurado "alguna mala interpretación", ya que la lista encabezada por Tolón "se ha aprobado por unanimidad".

"Los que han interpretado alguna cosa distinta es porque ni conocen cuál ha sido la unanimidad del Partido Socialista al ponerla en la cabeza de lista, ni conocen el funcionamiento del partido. Había unanimidad antes reconociendo que es la mejor candidata. Hay unanimidad en el momento de elegir las listas en que ella sea la primera y habrá una enorme satisfacción cuando comprobemos que encabezando ella la lista tendremos los mejores resultados", ha asegurado.

"Más querida que Velázquez"

Sobre las palabras del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha augurado el "peor resultado de la historia" del PSOE con Tolón de número uno, Sabrido ha destacado que "ha competido electoralmente una vez con ella y le venció por más de 3.000 votos".

"Es muchísimo más querida que él y muchísimo más votada en la ciudad de Toledo", ha subrayado.

Lista de Guadalajara

Por último, sobre la preocupación del PSOE de Guadalajara por si Ferraz sustituye al cabeza de lista al Congreso, Rafael Esteban, ha indicado que "ignora" si habrá una alternativa.

"Respetando las reglas, seguro que llegan también a la mejor candidatura para Guadalajara", ha sentenciado.