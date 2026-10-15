PP y PSOE de Villatobas se unen para pedir a la Junta el colegio "prometido" en 2017 y acabar con las aulas prefabricadas

Villatobas vuelve a elevar la petición de construir el nuevo CEIP Sagrado Corazón de Jesús a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este jueves, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción para exigir la puesta en marcha de la construcción del centro para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la comunidad educativa de la localidad toledana.

Respaldado por el Partido Popular y el PSOE, el acuerdo manifiesta la necesidad de culminar la segunda fase del proyecto educativo, pendiente desde la puesta en funcionamiento de las tres aulas de Educación Infantil en el curso 2019-2020.

La construcción del nuevo centro fue comprometida por el Gobierno regional en 2017. En este sentido, la colocación de la primera piedra se realizó durante un acto en octubre de 2018 por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, según informan desde el consistorio, se comprometió públicamente a finalizar el colegio.

Desde Villatobas aseguran que la segunda fase, que contempla nuevas aulas de Educación Primaria, instalaciones deportivas y espacios de uso múltiple, sigue sin ejecutarse.

Desde entonces, el Ayuntamiento asegura que tanto ellos como el AMPA han reclamado reiteradamente a la Junta que cumpla con el compromiso adquirido y acometa de manera integral la construcción del nuevo centro. Una reclamación que ha sido objeto de iniciativas municipales en el Pleno y en las Cortes de Castilla-La Mancha de forma continuada.

De esta manera, la moción advierte de que este incumplimiento del gobierno regional obliga a mantener soluciones provisionales como el uso de casetas y espacios municipales para atender al alumnado, en un contexto marcado por el crecimiento demográfico del municipio y el incremento de las necesidades educativas.

El Ayuntamiento también pone de manifiesto las deficiencias del actual colegio, con más de 70 años de uso, tanto en materia de accesibilidad como en sus condiciones para garantizar una educación de calidad. A ello se suma la ausencia de comedor escolar, que dificulta la conciliación familiar.

Entre los acuerdos adoptados, el Pleno insta al Gobierno regional a incluir en los presupuestos de 2027 una dotación económica suficiente, poner a disposición del Ayuntamiento y de la comunidad educativa el proyecto técnico actualizado e impulsar con la máxima urgencia la licitación de las obras.