El PP aprovecha el Roma-Real Madrid para movilizar a los jóvenes en Toledo: "Hay devolver al país un Gobierno decente"

El Partido Popular de Toledo ha aprovechado el partido de Champions League entre Roma y Real Madrid para organizar un acto de precampaña con jóvenes en el que han trasladado reivindicaciones como medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, impulsar las oportunidades de futuro y garantizar una inmigración ordenada.

El encuentro, organizado por Nuevas Generaciones (NNGG) ha contado con el presidente nacional de esta formación, Ignacio Dancausa así como con el alcalde de Toledo, presidente regional del partido, Carlos Velázquez y la secretaria regional, Carolina Agudo.

Durante su intervención, Dancausa ha señalado que Toledo tendrá un papel muy importante en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, para "devolver a España un Gobierno decente" que "impulsará las grandes reformas que necesitan tanto Castilla-La Mancha como el conjunto de España", con especial atención a las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse y construir su proyecto de vida, ha informado el PP en un comunicado.

"En Toledo se van a construir miles de ellas para que los jóvenes toledanos construyan su futuro aquí, vivan aquí y formen su proyecto de vida aquí", ha apuntado.

Asimismo, Dancausa ha defendido la necesidad de reforzar la protección de las fronteras frente a la inmigración ilegal y garantizar una inmigración ordenada, que favorezca la integración de quienes llegan a España, trabajando “para que todos los que vengan aquí aporten, para que se integren culturalmente”. Un tipo de política que ha considerado fundamental para el conjunto del país y también para Castilla-La Mancha.

Por último, ha incidido en que Feijóo tendrá especialmente en cuenta a Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma “doblemente castigada por el socialismo durante todos estos años”, y ha defendido la necesidad de impulsar un cambio político que permita ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes de la región.

Velázquez y los jóvenes

Por su parte, Carlos Velázquez ha destacado la importancia de que los jóvenes sean protagonistas del cambio político y ha señalado el próximo 29 de noviembre como una fecha clave para abrir una nueva etapa de oportunidades y futuro.

"Hoy hablamos del futuro de España, pero hablamos también del presente y de la gran oportunidad que tienen todos los jóvenes, también de Toledo, de propiciar un cambio el próximo 29 de noviembre", ha asegurado el regidor capitalino, convencido de, que después de estas elecciones generales, España "contará por fin con proyecto político del PP capaz de dar respuesta a las principales preocupaciones de los jóvenes, especialmente en materia de vivienda y empleo".

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de construir un país que ofrezca oportunidades reales a las nuevas generaciones, que defienda sus fronteras y que no abandone a sus compatriotas, al tiempo que ha destacado la importancia de facilitar el acceso a una vivienda y garantizar empleos de calidad.

Por último, Carolina Agudo ha puesto en valor la movilización de los jóvenes de cara a las elecciones del próximo 29N, incidiendo en que el voto joven va a ser “decisivo” para echar al sanchismo del Gobierno de España y para “devolver a nuestro país un gobierno decente”.

"Ha llegado el momento de que los jóvenes sean protagonistas del cambio político, tanto en España con Alberto Núñez Feijóo, como en Castilla-La Mancha, con Paco Núñez, porque esta generación de jóvenes no ha nacido para heredar un país de excusas, sino para reconstruir nuestro país", ha sentenciado.