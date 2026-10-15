El Ayuntamiento de Toledo culpa a la Junta por el retraso de la apertura al tráfico de la Vega: "No han cumplido los plazos"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Toledo ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de "no cumplir el compromiso adquirido" con el desmontaje de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), situación que ha provocado el retraso de la apertura al tráfico rodado del paseo de la Vega.

En un primer momento, la estimación era que los vehículos pudiesen circular por esta calle desde las 6:00 horas de este jueves 15 de octubre. Sin embargo, la reapertura ha tenido que retrasarse a las 15:00 horas.

El portavoz de los 'populares', José Manuel Velasco, ha señalado que lo acordado con el Gobierno regional era que las instalaciones de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha estuvieran desmontadas a tiempo para permitir la reapertura de esta vía en la fecha prevista.

"Lo único que podemos hacer es lamentar que la Junta no haya cumplido con lo acordado. El compromiso era que hoy, día 15, el Paseo Imperial estuviera abierto porque Farcama estaría desmontada, y tristemente vemos que todavía siguen trabajando en la retirada de las casetas", ha lamentado en una nota de prensa remitida a los medios.

Velasco ha subrayado que esta situación haya obligado al Ayuntamiento a prolongar las restricciones en una "vía importante" para la movilidad de Toledo.

Desde el Grupo Municipal Popular consideran que "las administraciones deben cumplir los compromisos adquiridos y garantizar una adecuada planificación de los eventos que se celebran en la ciudad, especialmente cuando su desarrollo afecta directamente a la circulación y a los desplazamientos de los toledanos".

“Los compromisos están para cumplirlos. Toledo necesita previsión, coordinación y responsabilidad para evitar que los retrasos en la organización y desmontaje de este tipo de eventos terminen repercutiendo en los ciudadanos”, ha concluido.

Jornadas complicadas para el tráfico

Este retraso se produce en una semana especialmente complicada para los conductores de Toledo. Y es que durante las jornadas del martes 14 y miércoles 15, al cierre de la Vega se ha sumado el corte de los dos carriles de la avenida Mas del Rivero por unas obras de renovación del saneamiento.

Una vez culminados los trabajos, el Ayuntamiento informaba que los cortes se trasladarían a la calle Coronel Baeza, por lo que quedará cortada entre la rotonda de la Guardia Civil y Lorenzo de la Plana desde este mismo jueves 15 de octubre hasta el 25 de noviembre.