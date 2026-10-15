El alcalde de Talavera denuncia la supresión de la mesa electoral de El Casar: "Hay que facilitar el derecho a voto"

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha reclamado a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Toledo que mantenga la mesa electoral de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de El Casar de Talavera de cara a las próximas elecciones generales.

El alcalde ha solicitado que se tengan en cuenta las circunstancias de la entidad local para facilitar el ejercicio del derecho al voto "a una población mayoritariamente envejecida que tiene dificultades para desplazarse a votar".

Gregorio ha recordado que la mesa electoral de El Casar de Talavera funcionó con normalidad en las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2023, las generales de julio de ese año y las europeas de junio de 2024.

"No se registraron incidencias organizativas o técnicas que justifiquen la suspensión de la mesa", ha afirmado.

Que se "revoque" la decisión

Además, ha recordado que en mayo de 2027 se celebrarán elecciones municipales y locales, unos comicios en los que los vecinos de El Casar de Talavera "elegirán directamente a su alcalde pedáneo".

"Mantener la mesa facilitaría la organización de esos comicios", ha explicado Gregorio.

Por ello, ha pedido a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Toledo que se revoque la decisión y se garantice la constitución de la mesa correspondiente a la EATIM.