El pleno de Talavera de la Reina aprueba nuevas bonificaciones fiscales: estas son todas las medidas

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha informado de que el pleno ha aprobado de forma provisional la modificación de ordenanzas fiscales y ordenanzas reguladoras de los tributos municipales y precios públicos para culminar un plan trienal que arrancó en 2025.

El portavoz ha explicado que las medidas buscan ampliar las bonificaciones, facilitar la gestión tributaria y mantener la contención fiscal.

Entre las novedades está una bonificación del 10 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante cinco años para viviendas que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Asimismo, se ampliará durante cinco años más la bonificación del 50 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los talleres artesanales.

También se establecerá la gratuidad de la zona azul para los vehículos totalmente eléctricos, mientras que se estudiará más adelante ampliar esta medida a los coches híbridos.

Otra de las medidas es la creación de un bono empresarial anual de aparcamiento de 100 euros para empresas, comercios y autónomos, que permitirá estacionar el vehículo y desplazarse por toda la ciudad.

García-Barroso ha recordado que el Ayuntamiento ha asumido la gestión directa del estacionamiento regulado y ha indicado que no se han incrementado las tarifas de estacionamiento. Además, la zona azul "continuará siendo gratuita durante las tardes de julio y agosto".

Por otro lado, las modificaciones incluyen la exención de la tasa por ocupación de espacios públicos para las asociaciones y los clubes deportivos que utilizan dependencias de instalaciones deportivas municipales como almacenes u oficinas.

Y en cuanto a gestión tributaria, se introducirán adaptaciones para facilitar los trámites, como las autoliquidaciones por ocupación de suelo público y por ocupación con tendidos.

Encontronazo con el PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, José Gutiérrez, ha afirmado en una rueda de prensa que José Julián Gregorio tiene el récord de ser el alcalde que "más ha subido los impuestos a los talaveranos".

Además, ha detallado que "se pagan siete millones de euros más que en 2023", cuando Gregorio llegó al Gobierno talaverano.

Sin embargo, García-Barroso ha acusado al PSOE "de mentir a los ciudadanos" y ha defendido que la política fiscal del Gobierno municipal se basa "en contener los impuestos y no incrementar las tasas".

El portavoz ha cifrado en 1.648 euros el incremento de la factura que soportan los talaveranos "gracias a Pedro Sánchez" por impuestos y subidas en costes salariales de la Seguridad Social en los últimos 8 años.

"Cuando entramos nos encontramos 21 millones de ingresos que no eran reales y tras una adaptación se ha bajado a 19. Esta es la realidad y la forma de sanear las cuentas públicas, no mintiendo a los ciudadanos", ha afirmado.