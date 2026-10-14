La muerte de un motorista hace estallar a los taxistas de Toledo, que denuncian la conducción "temeraria" de los VTC

La muerte de un joven motorista a consecuencia de un accidente de tráfico en Toledo ha hecho estallar a los los taxistas por la "conducción temeraria" de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que operan en la ciudad.

Según denuncia la Asociación de Autotaxis, el siniestro mortal ocurrido el pasado lunes 12 de octubre en la carretera de Piedrabuena estuvo presuntamente provocado por un vehículo VTC que habría infringido las señales de tráfico.

Fuentes conocedoras han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que todos los indicios apuntan a que el conductor del VTC, entre la Quinta de Mirabel y el Cigarral de las Mercedes, sobrepasó una doble línea continua para hacer un giro prohibido e incorporarse a la carretera.

Accidente mortal con un vehículo VTC implicado en Toledo EDCM

La maniobra sorprendió a dos motoristas que no tuvieron tiempo de reaccionar y acabaron impactando contra el coche, lo que se saldó con el fallecimiento de un joven y dejó a otro joven hospitalizado, pendiente de evolución.

"Un nuevo accidente que se suma a los que se vienen dando en el término municipal, debido a la conducción temeraria de los VTC que han llegado a la capital de Castilla-La Mancha", advierten los taxistas toledanos en un comunicado en el que expresan su malestar por una situación que consideran cada vez más preocupante.

Conducción violenta

La Asociación de Autotaxis sostiene que lleva tiempo alertando al Ayuntamiento de "actitudes violentas en la conducción, temerarias, con exceso de velocidad, infringiendo las señales de tráfico, con maniobras impropias al volante, que ponen en riesgo la integridad de los conductores y viandantes".

Ante esta situación, los taxistas reclaman al Consistorio que pase de las advertencias a las medidas concretas de "control y seguimiento", debido a que "el riesgo va en aumento" para todos los peatones y conductores toledanos, también los "profesionales del taxi".

En su comunicado, los taxistas trasladan también sus condolencias a los familiares del motorista fallecido.

Polémica desde 2025

La llegada de la plataforma Bolt a Toledo en 2025 pronto contó con la oposición de los taxistas de la ciudad, que denuncian competencia desleal porque, según el sector, las plataformas VTC recogen pasajeros en la calle sin la precontratación exigida. Más de 200 profesionales de varias ciudades han llevado el caso a los tribunales.

El Ayuntamiento sostiene que el transporte urbano es competencia municipal, recordando que los VTC no pueden transportar pasajeros con origen y destino en la ciudad, y ya ha tramitado decenas de expedientes sancionadores a través de la Policía Local.