La ministra Tolón encabezará la lista del PSOE de Toledo al Congreso pese a tener solamente el 18 % de apoyo local

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, encabezará la lista del PSOE de la provincia de Toledo al Congreso de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El diputado nacional y secretario de Organización del partido en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, será el número dos.

Según han confirmado fuentes socialistas a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, esta será la propuesta que en la tarde de este miércoles presentará la Comisión Ejecutiva Provincial del partido al Comité Provincial. Este órgano será el encargado de remitir la proposición al Comité Federal de Listas, que tendrá que aprobarlas el próximo sábado.

Tolón, dirigente muy próxima a Pedro Sánchez y protagonista de sonados desencuentros con Emiliano García-Page, encabezará la lista del PSOE toledano a la Cámara Baja pese a que Gutiérrez, hombre de confianza del presidente de la Junta de Comunidades, cuenta con un apoyo mayoritario.

Tras la celebración de las diferentes asambleas municipales de la provincia, la toledana tan solo ha logrado un 18 % de los apoyos, frente al 57 % que ha conseguido Gutiérrez.

Sin embargo, las mismas fuentes justifican que la exalcaldesa de Toledo ocupe esa categoría por su actual condición de ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "es tradición en el PSOE que los ministros encabecen las candidaturas en sus respectivas circunscripciones". "Es lo habitual desde 1982", añaden.

En torno al 15 % de las asambleas respaldó a ambos políticos, Tolón y Gutiérrez, para formar parte de la lista, pero sin inclinarse por el orden. El resto, aproximadamente un 10 %, optó por otras propuestas.

Como informó EL ESPAÑOL, una de las asambleas que apoyó a Tolón fue la de Toledo capital, la más numerosa de la provincia, que consideró que la ministra y exalcaldesa toledana entre 2015 y 2023 debía ser cabeza de lista avalada por "su trayectoria política y compromiso con el Gobierno de Sánchez".

"Representa el mejor perfil para defender como número uno por Toledo el proyecto progresista del PSOE y reúne las mejores condiciones para encabezar la lista", expresaron desde la agrupación tras la celebración de su Comisión Ejecutiva.

Orden inverso al de 2023

El orden de la lista al Congreso desencadenó un agrio enfrentamiento entre el PSOE regional y nacional antes de las últimas elecciones generales de 2023.

La propuesta del PSOE castellanomanchego estaba compuesta por Sergio Gutiérrez como número uno de la candidatura y Esther Padilla, actual portavoz del Ejecutivo de Page, en el segundo puesto.

Sin embargo, desde Ferraz impusieron la entrada de Milagros Tolón, más próxima al aparato nacional que al regional y que semanas antes había perdido la Alcaldía de Toledo. El resultado fue un choque que se saldó con el acuerdo de introducir a la actual ministra en el segundo puesto, por detrás de Gutiérrez.

En esta ocasión no habrá disputa. El PSOE toledano, con el visto bueno del entorno de Emiliano García-Page, han considerado oportuno que sea la ministra quien abra la lista pese a no contar con el apoyo mayoritario de las agrupaciones locales.