Escalona se prepara para sus V Jornadas Medievales con más de un centenar actividades: "No nos vamos a aburrir"

La localidad toledana de Escalona ya lo tiene todo preparado para volver a convertirse en una gran villa medieval a orillas del río Alberche. Del viernes 16 al domingo 18 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las V Jornadas Medievales 'Corte de los Prodigios', que este año incluyen más de un centenar de actividades pensadas para todos los públicos.

La concejal de Turismo, Educación y Cultura, Susana Morón, asegura que Escalona retorna al pasado con "un marco incomparable" al conservar el Castillo de la época, las murallas alrededor de la villa y el trazado de las calles "exactamente igual" a como era antaño.

En la edición pasada, las jornadas superaron los 30.000 asistentes, en esta ocasión, Morón señala que "mínimo" esperan "igualarlo" y apunta que hasta Escalona se desplazan vecinos de pueblos de alrededor, incluso de Ávila o Madrid.

La variedad en la oferta de puestos artesanos es amplia. Con puestos de velas, jabones, bisutería, herrería, cuero, e incluso, la visita del ratoncito Pérez, todos los públicos tendrán algo de lo que disfrutar: "No nos vamos a aburrir", dice. Entre las novedades, el convento de Santa Beatriz de Silva se convertirá en un nuevo espacio para actuaciones.

A partir del viernes 16 de octubre a las 18:00 horas, las Jornadas Medievales arrancarán con el pasacalle de inauguración a cargo de la participación de todas las agrupaciones y el posterior pregón del mercado.

Imagen de las Jornadas Medievales de Escalona. Ayuntamiento de Escalona

Tras abrir el telón y viajar en el tiempo 500 años atrás, un gran abanico de propuestas amenizará los tres días, todas ellas gratuitas. A lo largo del primer día, se podrá disfrutar de cuentacuentos de aventuras, la representación de 'El Lazarillo' asociación Mago de Oz, tácticas de combate, malabares y llamaradas, espectáculo de fuego y aéreos, entre otras.

La segunda jornada arrancará a las 11:00 horas y dará paso a un día lleno de eventos para todas las edades hasta media noche. Desde actuaciones musicales, exhibiciones de arte y talleres, a la degustación de guiso medieval, el gran torneo de Justas y el pasaje de las Brujas Asociación Terra Evento, junto a más actividades que no dejarán libre ni una hora del día.

El tercer y último día también comenzará a las 11:00 horas con un amplio repertorio de actividades: espectáculos aéreos, exposiciones, desfiles, exhibición de bailes medievales, el gran torneo de justas o el corcel de vulcano —pasacalle de gran formato—.

Los espectáculos, actuaciones y resto de propuestas se dividen en cuatro zonas repartidas en diferentes enclaves. La zona del arrabal de Don Álvaro acoge el mercado de artesanía, tabernas, exposición cetrería y animación itinerante. Así, la zona del Priorato estará destinada para conciertos y representaciones teatrales. La zona Infante se dedicará a la exhibición vuelo de cetrería y granja de animales, rincón infantil, espectáculos y campamento. Por último, la zona de El Campo del Honor servirá para visionar las justas medievales y espectáculos.

Durante los tres días, Escalona estará ambientado como si hubiese retrocedido cinco siglos. Además, cuentan con tres concursos: concurso fotográfico de Instagram, concurso de pintura infantil y concurso de vestuario.

Mientras que el concurso de fotografía se realiza vía Instagram, el de pintura y vestuario son in situ, teniendo que apuntarse previamente. El concurso de pintura infantil se realizará el sábado a las cinco de la tarde, y el concurso de vestuario el domingo a las cinco de la tarde.

Imagen de las Jornadas Medievales de Escalona. Ayuntamiento de Escalona

La concejal de Cultura añade que estos concursos tienen un premio de 100 euros para el ganador, aunque en el caso del de pintura, el premio será en metálico pudiendo gastar el importe en cualquiera de los puestos artesanos.

Para esta quinta edición, Morón asegura que el Ayuntamiento espera que "el pueblo siga creciendo en identidad y fomentar la industria del turismo, la hostelería y el comercio". "Lo vamos a utilizar como motor de la economía del pueblo", dice.

La concejal invita a todos a pasar unos "días en familia, con tranquilidad, y con un ambiente buenísimo".