Velázquez reclama al Gobierno una "respuesta inmediata" para que puedan comenzar las obras en el cuartel de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha aprovechado la celebración del 12 de octubre, día en el que la Guardia Civil celebra su patrona, para reclamar una "respuesta inmediata" al Gobierno central para que den comienzo las obras de construcción del nuevo cuartel.

"Es momento de celebrar, pero también es momento de reclamar al Gobierno de España una respuesta inmediata”, dado que "se prometió" una nueva instalación "hace demasiados años y no llega ningún tipo de solución", ha lamentado en declaraciones a los medios durante los actos de celebración..

Velázquez ha recordado que por esta Comandancia, por la que han pasado miles de guardias civiles, hace poco más de un año muchos de ellos tuvieron que abandonar el edificio junto a sus familias ante su grave deterioro, después de que se constatara que "literalmente se venía abajo"

Por eso, ha insistido en reclamar esa "respuesta inmediata" para "todas las familias que tuvieron que marcharse y a todos los que todavía aquí continúan", aunque "con una incertidumbre muy grande" porque todavía no se conoce "cuándo van a comenzar las obras de construcción".

El alcalde ha considerado que la celebración del Día de la Hispanidad sería "un buen día" para que "los responsables del Gobierno de España dijeran cuándo van a comenzar" esos trabajos de reconstrucción de la instalación.

Carlos Velázquez ha destacado que la situación del cuartel no afecta únicamente a la Guardia Civil, sino que tiene consecuencias directas en la revitalización del barrio de Palomarejos, una cuestión que según ha destacado preocupa tanto a sus vecinos como al conjunto de la ciudad y de la provincia de Toledo.

Frente a la falta de avances sobre la reconstrucción, el alcalde ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo “para impulsar proyectos que contribuyan a recuperar la actividad y dinamizar esta zona de la ciudad” como la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería para poner en marcha una futura residencia universitaria.

Felicitación

El regidor municipal ha aprovechado su intervención para felicitar a todos los españoles en el día de la Fiesta Nacional y en especial a los miembros de la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, por "su compromiso con la seguridad y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos".

Velázquez también ha tenido un recuerdo para los ciudadanos de Ceuta de quienes ha lamentado que se hayan sentido "completamente abandonados por el Gobierno".