Toledo adelantará su encendido navideño para no coincidir con las elecciones del 29 de noviembre

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que la convocatoria electoral para el 29 de noviembre obligará a adelantar el encendido navideño, previsto inicialmente para ese domingo.

Durante un acto organizado por APACE con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el regidor ha recordado que, como expresó públicamente, la intención inicial era proceder al encendido el primer domingo de Adviento.

Sin embargo la convocatoria de las elecciones generales para ese día ha llevado al Consistorio a reconsiderar la fecha y adelantar este acto "al 27 o el 28", algo que todavía no está decidido.

En cualquier caso, el encendido se producirá una semana después que el año pasado, cuando el propio Carlos Velázquez pulsó el botón el 21 de noviembre. La saturación de turistas desde una fecha tan prematura llevó a algunos vecinos a protagonizar varias concentraciones para exigir medidas de seguridad y movilidad en zonas críticas como la calle Hombre de Palo o el entorno de las Cuatro Calles.

Instalación

Como informaba EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el pasado 2 de octubre, ya son muchas las calles de barrios como Buenavista o Santa María de Benquerencia donde las luces navideñas ya están instaladas.

El responsable de este despliegue es la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras. Al igual que en las Navidades pasadas, esta compañía asume de nuevo los trabajos de montaje de la iluminación navideña de Toledo, ya que el contrato que le adjudicó el Ayuntamiento en 2025 contemplaba una duración inicial de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 12.

Este acuerdo, cifrado en 659.657,51 euros, cubre el suministro, arrendamiento, instalación y mantenimiento de la iluminación, e incluye elementos decorativos diseñados y fabricados por la empresa toledana Prilux.