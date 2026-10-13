Sabrido durante el minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el último asesinato confirmado en las provincia de Cuenca. Ángela Pulido Díaz

Sabrido acusa a Velázquez de que Toledo todavía no tenga un nuevo cuartel de la Guardia Civil: "Podría estar ya a la mitad"

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha responsabilizado este martes al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, de que la ciudad todavía no cuente con un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Según ha asegurado, las obras podrían estar ya aproximadamente a la mitad si se hubiera mantenido el proyecto previsto inicialmente.

Sabrido se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que Velázquez reclamara este lunes al Gobierno central una "respuesta inmediata" para que puedan comenzar las obras del nuevo cuartel en la capital regional.

El delegado ha recordado que la Guardia Civil disponía de una parcela de 37.000 metros cuadrados en La Peraleda, donde, según ha señalado, "se podía haber construido perfectamente" el nuevo complejo. Por ello, ha instado al alcalde a explicar por qué los agentes y sus familiares todavía no cuentan con unas instalaciones nuevas.

"Es él quien tiene que explicar por qué la Guardia Civil y sus familiares no tienen ya un cuartel nuevo a mitad de construcción", ha afirmado Sabrido, que ha cuestionado la decisión municipal de renunciar a la construcción del nuevo edificio en favor de la rehabilitación del actual. En este sentido, ha indicado que el Estado está destinando "un montón de dinero" a los trabajos de derribo en el inmueble existente.

PSOE se suma a las críticas

A su juicio, ese espacio podría haberse aprovechado para construir viviendas para jóvenes y contribuir a dinamizar el barrio de Palomarejos, mientras que el nuevo cuartel se habría levantado en La Peraleda, una ubicación que ha calificado de "zona magnífica".

Las críticas de Sabrido se suman a las del grupo municipal socialista de Toledo, que ha lamentado en una nota de prensa que el alcalde desaprovechara el Día del Pilar, celebrado este lunes, para asumir responsabilidades y pedir perdón a los guardias civiles y sus familias por la paralización del proyecto.

La portavoz socialista, De la Cruz, ha recordado que el anterior Gobierno municipal dejó preparada la financiación para construir el nuevo cuartel, con más de 40 millones de euros ya comprometidos. Sin embargo, según ha denunciado, Velázquez decidió renunciar a esa iniciativa y apostar por la rehabilitación del antiguo edificio.

"Con el dinero destinado a esa rehabilitación, hoy podríamos tener aproximadamente la mitad del nuevo cuartel construido y avances reales hacia unas instalaciones modernas", ha aseverado la portavoz del PSOE.

En la misma línea, ha criticado que el alcalde no diera continuidad al proyecto que estaba previsto y cambiara la orientación de la actuación. "Velázquez decidió cambiar de rumbo, torpedear la propuesta y condenar a Toledo a seguir esperando", ha afirmado.