Hype, la hamburguesería de Telmo Trenado, abrirá un nuevo local en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo

La ciudad de Toledo suma un nuevo templo para los amantes de las hamburguesas. Hype, la popular cadena del creador de contenido Telmo Trenado, prepara su próxima apertura en el centro comercial Luz del Tajo.

El nuevo establecimiento estará ubicado en la segunda planta del complejo toledano donde se concentra la oferta de restauración. En concreto, se emplazará en el espacio donde se encontraba la hamburguesería TGB, justo al lado del local de 100 Montaditos.

Se trata del segundo local de Hype en la capital de Castilla-La Mancha, hasta ahora contaba con el restaurante situado en la calle Agen que combina servicio en mesa con su mayor volumen de negocio, los pedidos a domicilio.

Ubicación del nuevo local de Hype en Luz del Tajo. Luzdeltajo.net

Con esta apertura, la marca suma 32 puntos de venta en toda España. Detrás de este exitoso modelo de franquicias está el influencer Telmo Trenado, quien actúa como principal cara pública de Hype y cofundador de la firma junto a chef Juan Beltrán.

Este imperio de las hamburguesas comenzó en una pequeña cocina de 17 metros cuadrados en el mercado de Barceló de Madrid en 2022 y un año después, Telmo se incorporó como inversor. El creador de contenido lideró el rebranding de la empresa jugando con tonos rosas y negros y diseños llamativos convirtiendo la cadena en una de las más virales del país.

Una hamburguesa de Hype. Redes

Carta y precios

La propuesta gastronómica de Hype se centra en las smash burgers de carne de vaca, servida en pan brioche artesanal y acompañada de ingredientes de calidad. El precio medio de las hamburguesas ronda entre los 10 y los 15 euros. Entre sus opciones más demandadas destacan la Onion Cheese Truffle (con queso parmesano y trufa).

La carta se completa con acompañamientos como patatas fritas sazonadas y postres como su Cronut de Nutella, una masa híbrida entre croissant y berlina.