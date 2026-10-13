Seis detenidos en Talavera de la Reina por una oleada de robos en varios negocios y un centro social

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Talavera de la Reina como presuntos autores de varios robos con fuerza. Los actos fueron cometidos en los meses de agosto y septiembre en dos negocios y un centro social, obligando a los agentes a abrir dos líneas de investigación.

Ambas indagaciones permitieron dar con los autores de los delitos y recuperar gran parte del material que sustrajeron, y que ya ha sido devuelto a sus titulares legales.

La primera vía de investigación se abrió tras recibir la denuncia de un robo en un centro social en el que no se habían detectado señales de forzamiento. Este hurto se relacionó con otro que tuvo lugar ese mismo día en un locutorio contiguo al centro social.

Así, se concluyó que el presunto autor accedió a ambos locales escalando a través de la azotea. La identificación y detención del presunto autor permitió recuperar todos los objetos y dinero sustraído, entre ellos, varios ordenadores portátiles, material médico y dos desfibriladores.

Unido a esta pesquisa y paralelamente, los agentes iniciaron otra investigación en torno a varios robos con fuerza cometidos en un establecimiento de hostelería de la ciudad.

Esta finalizó con la detención de cinco personas, cuatro de ellos como los autores materiales de los robos y otro por adquirir los productos robados, como botellas de bebidas alcohólicas, un televisor y 3.000 euros en efectivo. En esta ocasión, los materiales también fueron devueltos a sus legítimos propietarios.