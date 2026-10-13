El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina da luz verde a su Oferta de Empleo Público 2026 con un total de 38 plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha dado luz verde este martes a la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026, con 38 plazas. Del total, 30 corresponden a funcionarios y ocho a personal laboral.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha informado que entre las plazas previstas figuran una de archivero municipal, dos de arquitecto, una de letrado, tres de técnico de Administración General, una de técnico superior en paisaje urbano, una de aparejador y una de ingeniero técnico industrial.

"Se trata de una convocatoria que abarca distintas escalas y perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar los recursos humanos municipales", ha afirmado.

Más asuntos

Por otro lado, se han aprobado dos contratos relacionados con el sistema digital de comunicaciones de emergencia TETRA de la Policía Local.

El primero corresponde a la adquisición de terminales portátiles, equipos fijos, accesorios y demás dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema, adjudicado a Telecom Castilla-La Mancha por 171.202,42 euros. El segundo contrato, destinado al mantenimiento del servicio, se ha adjudicado a la misma empresa por 87.109,57 euros.

Asimismo, se ha adjudicado el servicio de asistencia técnica especializada para la gestión, ejecución, seguimiento, control, justificación e información del Plan de Actuación Integral (PAI) del Ayuntamiento a una unión temporal de empresas por 212.960 euros.

Y se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el centro educativo Ébora Formación para el desarrollo del periodo de formación en empresa correspondiente a los grados D y E del sistema de Formación Profesional.

Por último, se ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas de emergencia social para personas en situación de riesgo o exclusión social, dotada con 470.000 euros para el periodo 2026-2027.