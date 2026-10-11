Cortes de tráfico en Toledo por las obras de mejora de la red de saneamiento: estas son las calles afectadas

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que ha previsto llevar a cabo cortes de tráfico en la Avenida Mas del Rivero y en la Avenida Coronel Baeza durante los próximos días debido a las obras de renovación de la red de saneamiento.

Serán los días 13 y 14 de octubre cuando se corte el tráfico rodado en la Avenida Mas del Rivero en ambos sentidos. Durante estas dos jornadas únicamente se permitirá el acceso desde la rotonda de la Prensa hasta el aparcamiento disuasorio.

La actuación también afectará al recorrido de la línea 42 de autobús urbano en sentido Zocodover, que circulará por la avenida Barber y la calle Reconquista como itinerario alternativo.

Asimismo, quedarán fuera de servicio las paradas situadas en Mas del Rivero, tanto la ubicada en la propia avenida como la situada frente al colegio, además de las paradas de la avenida Carlos III, frente al aparcamiento y en la esquina con el paseo del Circo Romano.

Por otro lado, la calle Coronel Baeza permanecerá cortada al tráfico rodado desde el 15 de octubre hasta el 25 de noviembre, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Guardia Civil y Lorenzo de la Plana.

Se trata de una intervención que corresponde a la primera fase de las obras previstas en esta calle.

Por ello, el Ayuntamiento ha recomendado a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización provisional y utilizar itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones.