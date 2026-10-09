Todo listo en Mora (Toledo) para las VIII Jornadas del Misterio: rutas nocturnas, teatro, conferencias...

Mora (Toledo) dará el pistoletazo de salida este sábado a sus VIII Jornadas del Misterio. Un evento que se extenderá hasta el 7 de noviembre con distintas actividades como conferencias, rutas nocturnas y teatralizadas por distintos monumentos y espacios patrimoniales de la localidad toledana.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Juan Carlos Sánchez, ha presentado esta nueva edición junto al teniente de alcalde del Área de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Mora, Martín Lázaro, y el presidente de la Asociación Cultural Misterio Mora, José Luis Alonso.

Sánchez ha destacado que "llegar a una octava edición es la mejor demostración de que estamos ante una iniciativa que ha encontrado su espacio y, sobre todo, su público", al tiempo que ha reconocido el trabajo y la trayectoria de la Asociación Cultural Misterio Mora y el apoyo del Ayuntamiento para dar continuidad a este proyecto.

El vicepresidente ha valorado también la proyección provincial alcanzada por la asociación, que ha desarrollado actividades en otros municipios toledanos a través de conferencias, rutas y propuestas divulgativas, contribuyendo a que Mora se haya convertido en "un referente provincial en este tipo de propuestas culturales".

Para Sánchez, estas jornadas son también un ejemplo de la diversidad que debe caracterizar la oferta cultural de los municipios.

"La riqueza cultural de una provincia está también en su diversidad y en la capacidad de nuestros pueblos para generar propuestas propias y diferenciadas", ha asegurado.

El vicepresidente se ha referido además a algunas de las propuestas de esta octava edición, que contará con divulgadores como Sol Blanco Soler y Javier Pérez Campos y volverá a combinar las conferencias con actividades como la ruta nocturna por el cementerio de Mora o una ruta teatralizada por distintos monumentos.

La programación incorporará también otros formatos, como la grabación en directo de 'Conexión Pitillo', que tendrá lugar el 7 de noviembre en el Teatro Principal.

Sánchez ha destacado precisamente "esa capacidad para renovarse sin perder la identidad" de unas jornadas que, después de ocho ediciones, continúan buscando nuevas formas de acercar al público los misterios que muchas veces rodean a nuestra historia y patrimonio, dando respuesta así al creciente interés por este tipo de propuestas.

"Unas jornadas distintas a cualquier otra cosa"

Por su parte, el concejal de Cultura de Mora, Martín Lázaro, ha agradecido el respaldo de la Diputación a estas jornadas y a otras actividades organizadas en la localidad, valorando que la institución provincial "está también pendiente de estas actividades tan distintas a las que pueda haber normalmente" y reconociendo su disposición para acoger la presentación y servir como "gran altavoz de lo que son estas jornadas".

Lázaro ha destacado la repercusión que ha alcanzado esta iniciativa, que atrae a visitantes de dentro y fuera de Castilla-La Mancha y contribuye a dinamizar la localidad.

Como ejemplo de la respuesta del público, ha mencionado la ruta nocturna por el cementerio de Mora, de la que es guía, y que llega a reunir a 70 u 80 personas.

"Las jornadas de misterio son distintas a cualquier otra cosa", ha señalado el concejal, quien ha recordado la calidad de una propuesta que cuenta cada año con personas de reconocido prestigio en el ámbito del misterio, poniendo también en valor la coincidencia de esta edición con el centenario del Teatro Principal de Mora, que cumplió cien años el pasado 16 de septiembre y acogerá algunas de estas actividades.

De su lado, el presidente de la Asociación Cultural Misterio Mora, José Luis Alonso, ha agradecido el apoyo de la Diputación a unas jornadas con creciente repercusión, tanto dentro como fuera de la provincia.