Gregorio reclama un cambio político ante el "abandono" de Talavera de la Reina de Pedro Sánchez y su "acólito" Page

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reclamado este jueves un cambio político para atender las necesidades de la ciudad y ha acusado a los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page de no dar respuesta, a su juicio, a las demandas de los talaveranos.

Gregorio se ha pronunciado en una rueda de prensa junto a la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, durante la visita de la dirigente 'popular' a la ciudad. Ambos han reivindicado más inversiones, mejores servicios y actuaciones para hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales de Talavera.

El alcalde ha agradecido la presencia de Hernández y ha destacado la importancia de que los responsables autonómicos del Partido Popular mantengan contacto con la ciudad para conocer sus demandas. También ha puesto en valor el compromiso del presidente regional del PP, Paco Núñez, con Talavera de la Reina.

Uno de los principales asuntos abordados durante la comparecencia ha sido la situación sanitaria de Talavera. Gregorio ha mostrado su preocupación por la falta de profesionales, de especialidades médicas y de espacio asistencial que, según ha denunciado, afectan a la ciudad.

El alcalde ha lamentado que estas necesidades no estén siendo atendidas por el Ejecutivo autonómico y ha reclamado una respuesta para mejorar los servicios sanitarios de Talavera.

La portavoz regional del PP también ha situado la sanidad entre los problemas que, a juicio de su formación, requieren una actuación por parte de las administraciones.

Críticas al Gobierno de Sánchez

Gregorio también se ha referido a la situación política nacional y ha defendido que los ciudadanos puedan decidir en las urnas el futuro del país. En este contexto, ha cuestionado el respaldo que, según ha afirmado, mantienen los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha al Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde ha reclamado explicaciones sobre la posición que adoptarán estos dirigentes ante los próximos comicios y ha defendido la necesidad de un cambio político para afrontar las demandas de Talavera.

Por su parte, Hernández ha asegurado que la convocatoria electoral representa, a juicio del PP, una oportunidad para impulsar ese cambio. Entre los problemas que ha citado se encuentran el acceso a la vivienda, el incremento del coste de la vida y las dificultades que atraviesan familias, autónomos y empresas.

La portavoz regional del PP también ha reclamado más inversiones y proyectos para municipios como Talavera de la Reina.

Hernández cuestiona al PSOE CLM

La dirigente 'popular' ha criticado asimismo la gestión del Gobierno de España y ha señalado que los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha han respaldado durante los últimos años las políticas impulsadas por Pedro Sánchez.

En este sentido, ha reclamado claridad sobre el papel que desempeñarán durante la próxima campaña electoral. "De nada sirve que critiquen las políticas de Sánchez ante los medios de comunicación si luego las respaldan en las votaciones", ha afirmado.

La comparecencia ha concluido con un llamamiento a la participación democrática y con la reivindicación, por parte de Gregorio y Hernández, de una mayor atención institucional para Talavera.