La Diputación de Toledo obtiene la licencia para comenzar las obras de la Unidad de Daño Cerebral Adquirido

Nuevo paso para la puesta en marcha de la futura Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido (Udace) en Toledo. La Diputación de Toledo ha informado que el Ayuntamiento le ha concedido la licencia para comenzar las obras de construcción de este recurso sociosanitario, presupuestado en 14,6 millones de euros, en el pabellón 3 de la Residencia Social Asistida 'San José'.

Según recuerda la Diputación de Toledo en un comunicado, 12,7 millones de euros del presupuesto se destinarán a la adecuación del espacio que acogerá la unidad, mientras que 1,9 corresponderán al equipamiento sanitario y terapéutico necesario para su funcionamiento.

Este proyecto avanza después de que el Pleno de la Diputación haya aprobado por unanimidad la financiación de esta actuación y de que la institución provincial haya publicado la licitación de las obras.

Del mismo modo, la entidad provincial recuerda que la futura unidad forma parte del compromiso de todos los grupos políticos de la Diputación con la mejora de los servicios asistenciales de la provincia y con una atención pública más cercana, especializada y centrada en las necesidades de los pacientes y sus familias.

Hasta 80 plazas de ingreso

La Udace podría alcanzar las 80 plazas de ingreso, distribuidas en dos unidades de 20 habitaciones domotizadas, además de una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria y Hospital de Día con capacidad para atender entre 200 y 400 pacientes al año.

"El objetivo del recurso es ofrecer una atención integral que combine la rehabilitación física con el acompañamiento social, laboral y personal de los pacientes", subrayan desde la Diputación.

El edificio contará con una superficie construida de 5.885 metros cuadrados, con 1.600 metros cuadrados destinados a hospitalización y 1.500 metros cuadrados para terapias avanzadas. También incluirá un gimnasio de 200 metros cuadrados, piscina terapéutica, espacios para hidroterapia y tecnología especializada en rehabilitación y neuroestimulación.

La actuación contempla además 2.700 metros cuadrados de espacios exteriores, con accesos accesibles y un jardín terapéutico, y está diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad.

"La concesión de esta licencia permite continuar con el impulso a un proyecto que la Diputación considera prioritario para reforzar la atención especializada a las personas con daño cerebral adquirido y ofrecer una respuesta en la propia provincia a pacientes y familias que hasta ahora tienen que desplazarse fuera de Toledo para recibir este tipo de atención", valoran desde la Diputación provincial.