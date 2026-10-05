Polémica en Consuegra (Toledo) por la retirada de la cruz: Abogados Cristianos lleva a los tribunales al Ayuntamiento

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), comandado por la alcaldesa socialista María Luisa Rodríguez, tratando de frenar los planes municipales para retirar la conocida como Cruz de los Mártires del parque municipal ubicado frente a la iglesia de San Juan.

Se trata de un monolito de piedra de unos cinco metros de altura, rematado por una gran cruz latina sobre un pedestal, dedicado a 40 clérigos y seglares católicos fusilados en Consuegra al inicio de la Guerra Civil.

En su base figuran los nombres de los fallecidos, además de diferentes inscripciones religiosas y conmemorativas. Una de ellas define a los homenajeados como "muertos gloriosamente por Dios y por España".

La Cruz de los Mártires, en Consuegra (Toledo). Foro por la Memoria

Abogados Cristianos ha solicitado al tribunal medidas cautelarísimas para paralizar inmediatamente cualquier intento de demolerla, retirarla, trasladarla o alterarla durante la remodelación del parque.

La organización considera que existe una situación de especial urgencia porque las obras ya han provocado movimientos de tierra. A su juicio, la entrada de maquinaria pesada en el parque municipal podría provocar que la cruz fuese desmontada, fracturada o destruida antes de que exista una resolución judicial sobre el fondo del asunto, ocasionando así, en palabras de la entidad, un "daño irreversible".

Abogados Cristianos sostiene que la eventual retirada o demolición del monumento constituiría una "vía de hecho". Por ello, solicita que el Consistorio remita urgentemente al juzgado el expediente administrativo completo.

El recurso sostiene además que no consta la solicitud ni la obtención del informe y la autorización previa de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha para intervenir sobre el monumento.

El debate sobre Memoria Democrática

El pasado 16 de septiembre, la Asociación Manuel Azaña solicitó formalmente al Consistorio que aprovechara las obras para trasladar el memorial al cementerio municipal y eliminar sus inscripciones, alegando la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El Foro por la Memoria incluye el monumento en su relación de simbología franquista y lo identifica expresamente como un "monumento fascista".

La controversia no es nueva: ya en 2014, la noche posterior a la abdicación del rey Juan Carlos I, la Cruz de los Mártires fue vandalizada y pintada con una bandera republicana. Más de una década después, el debate vuelve al primer plano en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La respuesta de Abogados Cristianos

Pese a la polémica, Abogados Cristianos recuerda que ya ha logrado victorias judiciales en defensa del patrimonio cristiano, como las relativas a las cruces de Betxí, Dueñas y el Parque Ribalta de Castellón.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha afirmado: "No vamos a permitir que se aprovechen unas obras municipales para hacer desaparecer otra cruz de nuestros pueblos".

"Estamos ante un monumento que lleva décadas formando parte de Consuegra y cualquier decisión sobre su futuro debe respetar escrupulosamente la legalidad y nuestro patrimonio", ha añadido.

Por último, Castellanos ha añadido: "Las cruces forman parte de nuestra historia y de nuestras raíces cristianas. Frente a quienes pretenden retirarlas o destruirlas, Abogados Cristianos va a utilizar todas las herramientas legales a su alcance para defenderlas. Si derriban esta cruz antes de que la Justicia pueda pronunciarse, el daño será irreversible".