Desmantelan un cultivo de 246 plantas de marihuana en Talavera de la Reina: hay seis personas detenidas

La Policía Nacional ha desmantelado un cultivo ilegal de cannabis oculto en una nave industrial en Talavera de la Reina (Toledo) y ha detenido a seis personas, dos de ellos como responsables de la plantación y los otros cuatro como colaboradores en las labores de recolección.

Según fuentes policiales, el local estaba acondicionado para funcionar como un centro de producción continua de marihuana que abarcaba todas las etapas del proceso: cultivo, secado y envasado.

Durante la actuación, los agentes han intervenido 246 plantas de cannabis. Por su parte, a los detenidos se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Los efectivos policiales comenzaron la investigación al detectar una actividad sospechosa en una nave industrial en la que no se estaba llevando a cabo ninguna actividad laboral y al tener indicios de la existencia de una conexión ilegal desde la nave a la red de fluido eléctrico. Según informan, el lugar era frecuentado por una mujer y un hombre, ambos con antecedentes por tráfico de drogas.

Una vez identificados los responsables, los agentes, mientras registraban la zona, sorprendieron a seis personas trabajando en la recolección del cultivo. En ese momento, procedieron a la detención y a la intervención de 246 plantas de cannabis, 1.215 euros en efectivo y diversos instrumentos para el cultivo, secado y recolección de las plantas.

En el interior de la nave se encontraron restos de plantaciones anteriores y numerosos efectos utilizados para manipular la droga. Estos hallazgos apuntan a que la nave funcionaba como un centro de producción continua que pasaba por todas las fases: desde el cultivo hasta el secado y envasado.