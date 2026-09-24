Unanimidad en el pleno de Talavera para pedir a la Junta un plan urgente de refuerzo de la Atención Primaria

El pleno de Talavera de la Reina ha aprobado por unanimidad este jueves una moción presentada por Vox para exigir a la Junta un plan urgente de refuerzo de la Atención Primaria y hospitalaria en la ciudad y su comarca.

La concejala de Sanidad, Julia González, ha defendido que Talavera "necesita un plan específico que atienda las particularidades de su área sanitaria, no medidas genéricas que no tengan en cuenta la realidad de sus centros y de sus profesionales".

Por ello ha reclamado a la Junta una planificación que permita actualizar las plantillas, cubrir sustituciones y mejorar las condiciones laborales para atraer y retener a los profesionales sanitarios.

La edil también ha apuntado a la necesidad de seguir avanzando en recursos como la segunda UVI móvil y la UVI pediátrica, además de mejorar los equipamientos y garantizar las plantillas necesarias para mantener la actividad asistencial.

"Detrás de cada cifra hay una persona, pero también detrás de cada consulta, de cada guardia y de cada urgencia hay un profesional", ha explicado.

Al respeto, ha detallado que las dificultades afectan especialmente a determinadas especialidades y servicios como Traumatología, Oftalmología, Anestesiología, Radiología, Cirugía Vascular, que "se ven agravadas por la falta de profesionales suficientes para mantener una actividad quirúrgica adecuada".

Planificación "estable"

Por su parte, el portavoz de Vox, David Moreno, ha reclamado la puesta en funcionamiento efectiva de una segunda UVI móvil para Talavera y su comarca, avanzar en la dotación de una UVI pediátrica y exigir la renovación y actualización de los medios técnicos y equipamientos sanitarios.

"Los profesionales sanitarios deben contar con unas condiciones laborales que permitan atraer y retener médicos en Talavera", ha expresado.

Y ha abogado por "una planificación sanitaria estable, con suficientes médicos, enfermeros y personal sanitario, sustituciones efectivas de las bajas y vacaciones y una organización que permita mantener la actividad quirúrgica tanto en horario de mañana como de tarde".

Soberanía española en Ceuta

Por otro lado, el pleno de Talavera de la Reina ha aprobado la moción de Vox relativa a una iniciativa coordinada sobre la soberanía española y la invasión de Ceuta, con la abstención de los concejales del grupo socialista.

El portavoz del PP y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso ha destacado la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta y ha reclamado un mayor apoyo institucional por parte del Ayuntamiento.

"Ceuta no puede llevar 57 días inmersa en un problema de enorme gravedad. El Gobierno de España no solo no quiere atajar la situación, sino que da la espalda a Ceuta reforzando la posición del Gobierno de Marruecos. Es una infamia y un insulto", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz de Vox, David Moreno, ha afirmado que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España, también forman parte del territorio sujeto a la plena soberanía española las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

Por último, el PSOE ha recordado su apoyo a la declaración institucional en apoyo a Ceuta que se aprobó por unanimidad en el pasado pleno. Y ha lamentado que PP y Vox "hayan roto la unidad que se consiguió en aquel entonces por intereses partidistas".

"La posición es clara: apoyo, solidaridad y exigir soluciones para los ceutís y para garantizar nuestras fronteras", ha afirmado.

Ordenanza de transparencia

Por último, el PSOE ha denunciado que el Gobierno de PP y Vox de Talavera haya votado en contra de aprobar una Ordenanza Municipal de Transparencia.

Gutiérrez ha recordado que se trata de una moción que "va a favor de la transparencia, de los ciudadanos y del Gobierno".

"La transparencia es rendición de cuentas y nos viene bien a todos. Es acercar a la ciudadanía la información municipal, para saber cómo se gestionan los recursos públicos, la situación económica del Ayuntamiento. Es una moción que no va contra nadie", ha expresado.