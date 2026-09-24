La Vega se llena de sabor: todas las fotos de la inauguración de Sabor Toledo, con tapas, música y actividades Ángela Pulido Díaz. Toledo

Arranca Sabor Toledo, la feria con tapas, música y actividades que llenará el Parque de la Vega durante el fin de semana

La ciudad imperial ya ha abierto las puertas de Sabor Toledo. El Parque de la Vega acogerá del 24 al 27 de septiembre una feria gastronómica que contará con más de 60 productores, artesanos y establecimientos y en la que se podrán degustar 28 tapas de identidad toledana.

Este evento pionero está organizado en cuatro grandes zonas que representarán las comarcas de Toledo y sus Montes, Talavera, La Mancha y La Sagra-Torrijos. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán disfrutar de zonas de descanso con música y actividades infantiles.

La feria contará con más de 100 casetas, 16 showcookings diarios con cocineros toledanos y espacios de tapas que se podrán adquirir a precios populares de entre 2,50 y 5,50 euros.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha sido la encargada de inaugurar una cita que permitirá "saborear" Toledo y que nace con el objetivo de ser "una marca que nos ayude a contar lo que somos y todo aquello que nos hace sentir orgullosos", poniendo en valor los productos y la gastronomía de la tierra: "Tenemos mucho que enseñar, profesionales de enorme talento y una tradición que forma parte de nuestra historia".

"Sabor Toledo abre sus puertas y lo hace con una ambición que va más allá de cuatro días", ha adelantado Cedillo, quien ha asegurado que la feria se celebrará con "carácter bienal" y con la mirada puesta en que "crezca" y "se consolide en cada edición".

Cedillo ha agradecido a Fedeto, a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo y a la Asociación de Hostelería de Toledo por el trabajo compartido hacia el mismo objetivo: que la provincia tenga "visibilidad" y las empresas oportunidades.

Concepción Cedillo junto a Carlos Velázquez en Sabor Toledo. Ángela Pulido Díaz.

"Cuando hablamos de un aceite, un queso, un vino o un dulce, también hablamos de las personas que hay detrás", ha indicado mientras aseguraba que Sabor Toledo no es solo un lugar en el que comer bien, sino que también donde descubrir historia, productos y convertir "el orgullo toledano en una oportunidad".

Para Cedillo, esta feria es la oportunidad de utilizar la gastronomía como una puerta de entrada a la provincia: "Sabor Toledo no quiere ser solamente un lugar al que venir a comer bien. Quiere ser un lugar al que venir a descubrir".

La presidenta de la Diputación ha asegurado que desde la delegación provincial están trabajando al lado de la sociedad, que escucha, acompaña y ayuda a abrir caminos.

La presidenta de la Cámara de Comercio, el alcalde de Toledo, la presidenta de la Diputación de Toledo, el presidente de Fedeto y el presidente de AHT. Ángela Pulido Díaz.

Al acto también ha asistido el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, quien ha afirmado que esta feria demuestra que la ciudad "tiene una enorme despensa".

Palencia ha mandado un mensaje a los toledanos: "Ha llegado el momento de que nos lo creamos". Con estas palabras, el presidente de la AHT ha invitado a reivindicar la identidad gastronómica de la ciudad y ha animado a todos a "recorrer la feria sin prisas" para que "nadie se vaya sin haberse llevado un poquito de Toledo con él".

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María Ángeles Martínez, ha apuntado que esta feria era "una iniciativa necesaria" y que no hubiese sido posible "sin sumar fuerzas" y trabajando hacia un objetivo común.

Para Martínez, Toledo es el escaparate perfecto para reforzar la imagen de la provincia y dar a conocer la gastronomía, las empresas y la identidad.

Carlos Velázquez en uno de los puestos de Sabor Toledo. Ángela Pulido Díaz.

El presidente de Fedeto, Javier Arribas, ha calificado a este 24 de septiembre como "un día muy importante para la provincia" y ha señalado que esta feria ha sido el ejemplo de la colaboración público-privada y la que permitirá acercar el producto al consumidor, "hacer provincia" y dar "visibilidad a los productos y productores locales".

Ante los micrófonos, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado que este jueves "comienza otra historia de éxito para la ciudad de Toledo" con una feria que "viene a ocupar un espacio que era necesario".

"Vamos a convertir este Sabor Toledo en una de las ferias más importantes de toda España", ha asegurado mientras afirmaba que están trabajando para que "Toledo vuelva a recuperar esa influencia que nunca debió perder".

Velázquez sostiene que Sabor Toledo "aspira a convertirse en una de las mejores ferias del mundo" y que trascenderá "con la puesta en valor de nuestros productos y nuestra historia".

El alcalde ha aprovechado para agradecer "a los centenares de trabajadores que en tiempo récord han hecho posible esta fiesta" y ha invitado a todos los toledanos a disfrutar de este fin de semana.