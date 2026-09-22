La propuesta ha partido del Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige Milagros Tolón. Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez eleva a Referencia Nacional el centro de construcciones aeronáuticas de Illescas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en la reunión de este martes a la autorización para que el Centro de Formación de Illescas se convierta en Centro de Referencia Nacional (CRN) en el área de construcciones aeronáuticas.

Una vez aprobada esta propuesta, que ha partido del Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige la toledana Milagros Tolón, este CRN constituirá la infraestructura número 42 de una red especializados en los diferentes sectores productivos a través de las familias profesionales, ha informado el Ministerio en un comunicado.

Del mismo modo, explican que estos recursos de ámbito estatal son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativo.

La red está compuesta por centros punteros en sus respectivas áreas, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Estos centros conectan tres dimensiones que deben avanzar de forma coordinada: el sistema educativo, el sistema de formación para el empleo y los sectores productivos.

Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

El Ministerio ha destacado que "esta red de Centros de Referencia Nacional es una pieza estratégica para consolidar una Formación Profesional de calidad, que combina especialización, innovación, prospección y capacidad de transferencia al conjunto del sistema".

Por ello su desarrollo es una de las prioridades del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y se inscribe en la política de modernización e impulso a la Formación Profesional llevada a cabo por el Gobierno desde 2018.