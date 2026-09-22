Entregan a la Junta 3.000 firmas contra la retirada de dos retenes de incendios en Toledo: "Nos quedamos desprotegidos"

La Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas y la Asociación SOS Talavera y Comarcas han entregado en la Consejería de Desarrollo Sostenible 3.000 firmas contra la retirada de dos retenes de incendios de la comarca de La Jara toledana.

Dos retenes que incluían 19 personas, la mitad en el municipio de Los Navalucillos y el resto en Robledo de Mazo.

Los encargados de entregar las firmas han sido el alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez, la alcaldesa de Robledo del Mazo, Ana Belén Galán, y la presidenta de la Mesa por la Recuperación por Talavera y Comarcas, Rosa de los Ríos.

Pérez ha asegurado que no entiende que la Consejería haya tomado esta decisión sin "ningún criterio técnico". Y ha criticado que el Gobierno regional "pase la pelota" a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y esta haga lo mismo con el Ejecutivo autonómico.

Además, ha asegurado que en mayo recibió la información de la retirada de los retenes a través de un trabajador, por lo que el Ayuntamiento propuso a la delegada de Geacam otras opciones para reubicar esta base en una nave privada.

"Si abogamos por el tema de la despoblación, 19 personas en mi pueblo es mucho, porque son 19 familias. A los vecinos de Los Navalucillos y de Robledo del Mazo les afecta y les duele mucho que quiten estos retenes arbitrariamente y sin justificación ninguna", ha asegurado.

"No vale la excusa de la falta de fondos"

Por su parte, la alcaldesa de Robledo del Mazo, Ana Belén Galán, ha expresado que el Valle del Gévalo está compuesto por cinco pueblos con "mucha zona forestal", que ahora va a quedar "muy desprotegida".

"Si retiran este retén, la distancia a recorrer para poder llegar los medios a la zona se prolongaría más de una hora. Un conato de incendio puede terminar en un gran incendio", ha lamentado.

El retén de Robledo del Mazo todavía no se ha retirado, por lo que la alcaldesa ha señalado que desde el Ayuntamiento se ha habilitado una vivienda para que los trabajadores de este retén se puedan quedar.

"No vale la excusa de que no hay fondos y que los retenes no cumplen las condiciones. Se les está ofreciendo dinero y posibilidades desde los ayuntamientos para que esos retenes se sigan manteniendo allí", ha expresado.

Consecuencias de los incendios

Por último, De los Ríos ha rechazado que "una extensión tan inmensa como es toda la comarca de La Jara, parte del Parque Nacional de Cabañeros y todo el Valle de Gévalo, se quede sin cubrir por los retenes de incendios, por una decisión política que no se entiende y que no tiene justificación técnica".

"Todos sabemos las consecuencias que traen los grandes incendios. Son incalculables las pérdidas tanto en fauna y flora como en viviendas y patrimonio histórico. Esto lo vamos a defender como sea y delante de quien sea. Seguiremos apoyando y defendiendo esto", ha afirmado.

Al rechazo de estos municipios también se han sumado los alcaldes de Aldeanueva de Barbarroya, Sevilla de la Jara y San Martín de Pusa.