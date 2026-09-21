Imagen de las murallas de Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina cierra los accesos a El Salvador y El Charcón para unir sus murallas y recuperar su patrimonio

Los accesos a las murallas de El Salvador y El Charcón de Talavera de la Reina cerrarán temporalmente en virtud de las obras que permitirán unir ambos tramos del recinto amurallado. Así lo ha avanzado la concejal de Turismo, Gelen Delgado, este lunes.

La ciudad de la cerámica afrontará una de las actuaciones de recuperación patrimonial más importantes hasta la fecha que supondrá un paso decisivo en la rehabilitación de unos de los elementos más valiosos de su patrimonio histórico.

Este proyecto llega tras la formalización del contrato para ejecutar las obras de recuperación de la muralla y de sus recorridos

Una intervención que tendrá una duración aproximada de dos años y que permitirá reconectar los sectores de El Salvador y El Charcón, al tiempo que permitirá la adecuación y mejora del entorno urbano que los rodea.

Según han informado desde el Consistorio, el proyecto contempla la recuperación del Sector 1 Charcón-El Salvador, mediante la restauración de sus elementos históricos y la recuperación de la continuidad de los recorridos vinculados a la fortificación. En este sentido, vecinos y visitantes disfrutarán de una forma más completa de este conjunto defensivo de la ciudad.

"Esta actuación supone un antes y un después para el patrimonio de Talavera", ha afirmado Delgado, quien sostiene que están recuperando "una parte esencial" de la historia de la ciudad y "creando un espacio de mayor calidad para quienes viven y visitan" en la localidad.

Las obras de restauración de la muralla también contemplan la mejora y adecuación del entorno. Así, se caminará hacia el propósito de garantizar una intervención coherente tanto desde el punto de vista técnico como patrimonial en todo el sector comprendido entre El Charcón y El Salvador.

Desde la Concejalía de Turismo han pedido a la ciudadanía que respete la señalización y las zonas balizadas con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los propios ciudadanos. Han adelantado que la reapertura de los accesos a ambos tramos de la muralla se anunciará una vez hayan finalizado las actuaciones y pueda garantizarse que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para recuperar las visitas con total seguridad.