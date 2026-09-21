Esther Esteban: "El Alzheimer y las demencias son un desafío que podría comprometer el desarrollo social"

"Un desafío social y sanitario que podría comprometer el desarrollo social y desbordar los sistemas de servicios sociales y de salud a nivel global". Con estas contundentes palabras ha descrito la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, el impacto del Alzheimer y las demencias en nuestra sociedad.

La periodista ha sido la encargada de poner voz al manifiesto por el Día Mundial del Alzheimer en Toledo durante un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento y que también ha contado con el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez; el vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias; varios concejales del equipo de Gobierno y el PSOE y el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Toledo), José Antonio García.

Esther Esteban ha recordado cómo hace 16 años, se encontraba en una tertulia televisiva cuando se topó con "esta devastadora enfermedad"

"Mi madre me empezó a llamar insistentemente y como no podía contestar, aproveché un descanso de publicidad. Pregunté qué le pasaba, que estaba en televisión y no podía responder. Ella me contestó que lo sabía, pero que me estaba comentando cosas y yo no le decía nada", ha repasado emocionada.

Unos primeros síntomas que cada vez se hicieron más evidentes y fueron la antesala del diagnóstico: principio de Alzheimer. "Desde ese día, algo se rompió, no volvió a ser la misma", ha relatado.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha compartido cómo estos días ha vuelto a "reconocer ese camino que tantas familias conocemos demasiado bien" a través de una serie de Netflix, 'María'.

"En la serie, la madre de la protagonista tiene Alzheimer y la enfermedad se va mostrando poco a poco, casi sin hacer ruido: primero aparecen pequeños olvidos, despistes aparentemente sin importancia, cosas que antes estaban en su memoria y empiezan a desaparecer. Después, los olvidos se hacen más frecuentes, hasta que llega un momento en el que los recuerdos se van borrando y apenas queda memoria de lo vivido", ha señalado.

Un proceso, en el que ha reconocido que "lo más duro es entender que la enfermedad puede llevarse los recuerdos, pero nunca debería llevarse nuestra mirada sobre la persona".

En su caso, ha compartido que a los 97 años su madre la sigue conociendo, "todo un privilegio comparado con otros casos más severos de esta enfermedad".

Entorno y cuidadores

Esther Esteban ha señalado este Día Mundial del Alzheimer como una "ocasión única para trasladar a las Administraciones y a los decisores públicos las principales reivindicaciones, pero también propuestas para inspirar políticas que contribuyan a mantener y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas".

En este sentido ha valorado la situación de entorno familiar y los cuidadores, "la otra cara del Alzheimer".

Solo en Castilla-La Mancha, ha recordado que se estima que cerca de 60.000 las personas afectadas por la enfermedad, una cifra que aumenta hasta más de 200.000 considerando entorno y cuidadores.

"Una realidad de la que sabe mucho la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Toledo), que lleva casi 30 años cuidando los recuerdos de todas aquellas personas que han pasado por ella", ha subrayado.

'El 'no' ya no es una respuesta'

Esther Esteban ha reivindicado cómo el lema 'El 'no' ya no es una respuesta' supone una denuncia al "abandono al que se están viendo abocadas las personas afectadas por Alzheimer, fundamentalmente ante la negativa de las administraciones a acercarles la innovación que, tras muchos años de investigación, puede contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad".

Con la aparición de los primeros fármacos que inciden directamente en la enfermedad y que suponen "la puerta de entrada de otros tratamientos futuros", ha lamentado que los pacientes se "vean privados de estos tratamientos por cuestiones que escapan a la comprensión de la sociedad".

"Es evidente que no podemos renunciar a ninguna oportunidad de ganar tiempo frente a una enfermedad tan devastadora porque las personas con Alzheimer u otro tipo de demencia no pueden esperar", ha añadido, al tiempo que ha reivindicado que "ya está bien de recibir el no por respuesta".

La periodista ha terminado su alegato haciendo suyas las reivindicaciones puestas sobre la mesa por la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa): acceso público y equitativo a los nuevos tratamientos, que se respete el derecho a decidir, que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos necesarios, que ninguna persona quede excluida por motivos económicos o por el lugar donde viva., que las administraciones dejen de aplazar decisiones y que la innovación llegue a las personas cuando todavía puede marcar una diferencia.

Esther Esteban ha terminado su intervención con una frase que resume el sentir de enfermos y familiares: "Nunca olvidemos a quienes ya no pueden recordar".