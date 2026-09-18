La modelo Cristina Jiménez presume de "orgullo" por Talavera de la Reina en el pregón de la Feria de San Mateo

Talavera de la Reina ha dado el pistoletazo de salida de las Ferias de San Mateo 2026 con el pregón de Cristina Jiménez, actual Miss Spain Europe 2026 de quien el alcalde, José Julián Gregorio ha destacado que "lleve siempre con orgullo el nombre de nuestra tierra".

"Representa a una generación de jóvenes que afrontan sus retos con ilusión, responsabilidad y capacidad de esfuerzo", ha ensalzado Gregorio en un acto multitudinario, en el que ha subrayado que la trayectoria de Cristina está marcada por "el esfuerzo, la constancia, la preparación y la superación personal".

En unas declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, el primer edil ha agradecido a la pregonera que haya aceptado la invitación y compartido con todos los talaveranos "un momento tan especial", además de hacer hincapié en el papel de los jóvenes y su vinculación con la ciudad.

Gregorio ha aprovechado su intervención para desear a todos los talaveranos y visitantes que pasen un feliz San Mateo, rodeados de sus seres queridos, y que disfruten con tranquilidad de unas ferias "para todos los públicos".

Pregón

De su lado, Cristina Jiménez ha comenzado su pregón destacando el carácter acogedor de los barrios de Talavera y la emoción que supone para ella poder dirigirse a sus vecinos y hablar "para mi casa".

La pregonera ha querido vincular su trayectoria en la pasarela internacional con sus raíces talaveranas haciendo de la cerámica uno de los símbolos de su intervención y destacando su valor como representación de la fuerza y la identidad de Talavera.

Jiménez ha agradecido el apoyo que la ciudad le ha brindado durante su participación en el certamen y ha destacado la importancia de que la ciudad apueste por sus jóvenes, acercándose a ellos y dando visibilidad a sus inquietudes, proyectos y aspiraciones.

Así, ha reivindicado el papel protagonista de las nuevas generaciones y ha subrayado que “los jóvenes no sólo somos el futuro de Talavera, también somos el presente”.

Con estas palabras, la pregonera ha destacado el compromiso y la participación de los jóvenes en la vida de la ciudad, al tiempo que ha animado a todos los talaveranos a disfrutar de unas Ferias de San Mateo 2026 que comienzan con ilusión y ganas de celebración.