La Diputación de Toledo destina 100.000 euros a talleres educativos que llegarán a colegios de la provincia

La Diputación de Toledo volverá a acercar actividades educativas a los centros escolares de la provincia durante el curso 2026-2027. La Junta de Gobierno de la institución provincial ha aprobado la undécima edición del Programa Educativo de Talleres Didácticos, que contará con un presupuesto de 100.000 euros.

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos y a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que cuenten con centros educativos públicos, concertados o privados en sus localidades.

El objetivo es facilitar que el alumnado pueda acceder a una oferta de actividades complementarias adaptadas a las diferentes etapas educativas.

El programa contempla talleres dirigidos a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Centros de Educación Especial. Las propuestas buscan complementar la formación académica mediante actividades innovadoras, participativas y adaptadas a las edades de los escolares.

La iniciativa da continuidad a un programa que durante el curso 2025-2026 alcanzó los 400 talleres realizados en distintos municipios de la provincia y contó con la participación de más de 8.000 estudiantes.

Doce áreas temáticas

La programación incluye doce grandes áreas temáticas que permiten abordar diferentes contenidos y habilidades. Entre ellas se encuentran Patrimonio Histórico, Idiomas, Artes y Literatura, Naturaleza, Ciencia y Tecnología, Educación Emocional, Magia, Juegos Populares y Artesanía.

También forman parte del programa Música y Teatro, Educación en Igualdad, Actividad Física y Deportes y un bloque específico dedicado a la Autonomía e Inclusión. Las actividades están organizadas por niveles educativos y adaptan sus contenidos a las distintas edades del alumnado.

Aunque se desarrollan preferentemente en los propios centros escolares, también pueden trasladarse a casas de cultura, centros cívicos u otros espacios municipales cuando las características del taller lo requieren.

Aprender jugando

Uno de los objetivos del programa es despertar la curiosidad y el interés de los escolares a través de metodologías dinámicas que combinan aprendizaje y juego.

Las actividades pretenden fomentar también la creatividad, el trabajo en equipo, la observación, la autoestima y las habilidades sociales. A ello se suma el trabajo en torno a la educación en valores, la igualdad, la prevención del acoso y la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.

La Diputación también mantiene con este programa el apoyo al tejido profesional de la provincia. Las entidades, empresas, asociaciones o grupos encargados de impartir los talleres deben acreditar que cuentan con su domicilio social y fiscal en la provincia de Toledo.