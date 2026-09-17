Velázquez presume de ser "útil" para Toledo, una ciudad con más vecinos y menos paro que cuando llegó a la Alcaldía

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reivindicado este jueves que su Gobierno ha sido "útil" para la ciudad durante los tres primeros años de mandato y ha defendido que la capital está hoy "mejor" que cuando llegó a la Alcaldía en 2023.

Lo ha hecho durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, el último que se celebrará en este mandato, ya que en los años electorales no tiene lugar esta sesión y las próximas elecciones municipales están previstas para mayo de 2027.

Velázquez ha resumido su gestión bajo los principios de "transparencia, humildad y agradecimiento" y ha situado como idea central de su intervención que la capital regional ha experimentado una evolución positiva desde junio de 2023.

"Toledo es hoy una ciudad mejor que hace tres años", ha afirmado, contraponiendo su gestión a la "desidia de etapas anteriores".

El regidor ha utilizado varios datos concretos para respaldar su balance, el primero de ellos el crecimiento de la población.

Según los datos ofrecidos por el alcalde, Toledo ha pasado de 85.607 a 88.356 habitantes, lo que supone 2.749 vecinos más en tres años. También ha destacado el incremento de población en el Casco Histórico, que ha pasado de 10.205 a 10.456 residentes, 251 más.

En materia de empleo, Velázquez ha señalado que el número de personas inscritas en las listas del desempleo ha descendido de 3.526 a 3.198, es decir, 328 personas menos, y ha asegurado que la ciudad se encuentra "por primera vez en la historia" por debajo del 10 % de tasa de desempleo.

El alcalde también ha puesto sobre la mesa la evolución del tejido empresarial, aunque en su intervención ha ofrecido unas cifras que requieren precisión: ha indicado que el número neto de empresas ha crecido y ha mencionado el paso de 5.521 a 5.507, junto con la referencia a "186 empresas más".

Menos deuda y más inversión social

Otro de los indicadores utilizados por Velázquez ha sido el endeudamiento municipal. Según ha explicado, la deuda se ha reducido del 28,3 % al 20,4 %, casi ocho puntos menos en tres años.

También ha destacado el incremento de la inversión destinada a atención primaria y servicios sociales. La cifra, según el alcalde, ha pasado de 1,49 millones a 2,188 millones de euros, casi 600.000 euros más destinados a "las personas que más difícil lo tienen".

En esta misma línea, ha señalado el aumento de mujeres atendidas en los centros de la mujer, de 647 a 869, y ha reivindicado que se trata de una actuación de un Gobierno formado por PP y Vox.

La vivienda ha ocupado otro de los capítulos del balance. Velázquez ha contrapuesto las cero viviendas proyectadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo (EMSV) al inicio del mandato con las 62 viviendas proyectadas actualmente, repartidas en tres promociones.

El alcalde ha incorporado también el aparcamiento y el transporte público a su balance. Según los datos ofrecidos durante el debate, Toledo ha pasado de 12.617 a 14.093 plazas de aparcamiento, que ha definido como gratuitas para los toledanos.

En cuanto al autobús urbano, ha señalado que el número de usuarios ha aumentado de 5.336.000 a 7.699.000, un incremento de más de dos millones de viajeros.

"Ciudad que presta más y mejores servicios. Mejor preparada para el futuro. Hemos sido útiles a los ciudadanos y Toledo es mejor que hace tres años", ha resumido.

"Espacio para la autocrítica"

Velázquez ha reservado también parte de su intervención a reivindicar la autocrítica como una obligación de cualquier Gobierno. "No hay nada peor que un gobernante incapaz de conocer sus errores, de corregir el rumbo, que no escucha a nadie y da la espalda a los ciudadanos", ha afirmado.

En este punto ha asegurado que su Gobierno ha introducido un "cambio en el fondo y en las formas" y ha reivindicado una manera diferente de relacionarse con los ciudadanos: "No mirar a nadie por encima del hombro".

El alcalde ha asegurado asimismo que durante estos tres años ha mantenido reuniones habituales con las asociaciones vecinales. "Me reúno personalmente y habitualmente con las asociaciones de vecinos", ha señalado, antes de defender que se trata de un Gobierno que "escucha y que sabe corregir el rumbo cuando es necesario, con humildad".

Velázquez ha situado además la colaboración institucional como uno de los elementos diferenciadores de su mandato. Ha reivindicado el entendimiento entre administraciones de distintos colores políticos como una condición necesaria para afrontar conjuntamente los principales problemas de Toledo.

"Hemos cumplido los compromisos que adquirimos con la ciudad", ha concluido.

Último debate antes de las elecciones

El debate que ha arrancado este jueves adquiere además un carácter especial porque es el último Debate sobre el Estado del Municipio del actual mandato. La normativa municipal establece que esta sesión no se celebra en los años electorales, por lo que no habrá un nuevo debate de este tipo antes de que los toledanos vuelvan a las urnas en mayo de 2027.

De este modo, el balance realizado por Velázquez este jueves funciona también como una rendición de cuentas a menos de un año de las próximas elecciones municipales, en las que se decidirá la composición del Ayuntamiento de Toledo para el siguiente mandato.

La sesión ha estado presidida por segundo año consecutivo por la vicealcaldesa, Inés Cañizares (Vox), y ha contado entre los asistentes con parlamentarios nacionales como Vicente Tirado y Pilar Alía, el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; el gerente del Consorcio de Toledo, Jesús Corroto, y representantes de asociaciones vecinales.

Al comienzo de su intervención, además, Velázquez ha trasladado sus "mejores deseos" al concejal Florentino Delgado, del que ha informado de que ha sido intervenido quirúrgicamente.